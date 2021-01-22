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路旁俗俗賣高麗菜　竟是來自老闆偷竊所得

▲新營分局柳營分駐所警員翁育楠、顏嘉富，查獲涉嫌偷採他人種植高麗菜的林姓竊嫌，在其貨車上起獲高麗菜贓物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新營分局柳營分駐所警員翁育楠、顏嘉富，查獲涉嫌偷採他人種植高麗菜的林姓竊嫌，在其貨車上起獲高麗菜贓物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來高麗菜品質佳價格好，引起宵小覬覦，台南市新營分局與農民合作，1月20日晚上成功查獲1起高麗菜竊案，緝獲涉嫌竊菜的54歲林姓犯嫌，起出高麗菜33顆，價值2200元，成功守護農民辛苦種植成果。

新營分局柳營分駐所警員翁育楠、顏嘉富於1月20日執行巡邏勤務，約於晚上7時許，接獲柯姓民眾報案，疑似有人在他位於柳營區雙和段農地偷採高麗菜，員警即刻前往查緝。

▲新營分局柳營分駐所警員翁育楠、顏嘉富，查獲涉嫌偷採他人種植高麗菜的林姓竊嫌，在其貨車上起獲高麗菜贓物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因竊嫌驚覺已被園主發現後駕車逃離現場，正巧員警抵達立即跟蹤伺機攔查，尾隨3公里後順利將歲林姓男子查緝到案，於車上起出高麗菜33顆，市價2200元，並查扣犯案工具鐮刀1把，全案以竊盜現行犯逮捕送辦。由於車上放有販賣高麗菜的廣告招牌，如果竊嫌順利得手後，應該會在路旁兜售俗俗賣，大做無本生意，實在沒天良。

▲新營分局柳營分駐所警員翁育楠、顏嘉富，查獲涉嫌偷採他人種植高麗菜的林姓竊嫌，在其貨車上起獲高麗菜贓物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局長斯儀仙表示，民生竊案對於民眾影響甚鉅，警方一連串的反詐騙、住宅防竊宣導及對民生竊案的預防工作，顯示警察對於治安之重視，針對類此案件，將會加強季節性農產品種植區域巡邏勤務，全力遏止農產品竊案發生。另外，年關將至，民眾採購民生用品及提領大量金錢的機會增加，易引起竊賊覬覦，對此民眾不可不防，提醒民眾務必提高警覺，加強自身防竊、防搶意識。

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