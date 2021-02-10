4700元生活費放舊衣...過年大掃除丟回收箱　東警合力找回

▲東港警分局興龍派出所員警幫林婦找回她的生活費 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉林姓婦人在年前整理家裡，將女兒寄給她的生活費用連同舊衣丟進舊衣回收箱，不知所措，求助興龍派出所，警方借來夾子均無法夾起衣物，後來發現回收箱並未用鐵鍊固定，眾人合力翻倒衣箱讓衣物回到洞口，拉住她的舊衣，找回該筆生活費用，「幸好有警察的幫忙，否則快過年了真不知道該怎麼辦」，一再向警方道謝。

東港警分局興龍派出所所長黃奕鳴、警員林沅慶2員，於2月9日擔服巡邏勤務時，接獲60歲林姓婦人的電話，她無奈表示，因過年大掃除整理舊衣物時，不慎將女兒給予的4700元生活費一併隨著舊衣丟進舊衣回收箱，不知如何是好，只好求助警方。

警方先是安撫她的情緒，並到附近鄰宅找尋適當工具希望將衣物夾出，不料皆無法成功，正當束手無策時，所長黃奕鳴發現該舊衣回收箱並未用鐵鍊固定住，於是夥同警員林沅慶，索性將舊衣回收箱翻倒並將底部抬起，使衣物能倒回洞口，順利取回林婦所丟棄的舊衣物及生活費，讓她連忙向警方道謝。

分局長林文煜肯定興龍派出所員警積極及時協助林婦找回她的生活費，值得同仁學習，另提醒民眾，過年期間警察服務不打烊，若民眾有需警方協助的地方，警方也會堅守崗位，讓民眾過一個平安歡喜的春節假期。

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