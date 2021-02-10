檢體採集不用再面對面！自動鼻咽採檢機器人　受檢醫護更安心

▲▼花蓮慈濟醫院引進的「自動鼻咽採檢機器人」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院8日引進由台灣鈦隼生物科技公司研發的「自動鼻咽採檢機器人」。「自動鼻咽採檢機器人」是全球第一台結合臉部辨識醫療3D定位、機器手臂等高端技術的鼻咽採檢機器人，讓醫護人員不必和民眾面對面接觸，就能完成檢體採集，大幅降低感染風險，提高採檢效率，維護人員安全。

新的一年到來，全球COVID-19疫情仍嚴峻，醫護人員在採檢時需要全副武裝穿上隔離衣，再用採檢棒探入鼻咽或口咽採檢約十五秒，而這十五秒卻可能讓醫護人員暴露在高危險環境中。為了降低接觸傳染的機會，花蓮慈院林欣榮院長強調，藉由引進「自動鼻咽採檢機器人」，有了科技化設備的導入，能提供更加安全的防疫環境，守護醫療團隊的安全，「讓受檢者放心，醫護也安心。」

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「鼻咽採檢機器人」可以依照不同臉部構造進行定位，自動識別病患臉部結構，精確定位鼻孔位置，藉由自動導引深入鼻腔來採集病患檢體，整體採檢的時間相當迅速，讓醫院於防疫標準提高的情形下持續提供醫療服務。使用「自動鼻咽採檢」可將採檢的流程標準化並設定SOP，透過高科技技術來節省醫護人員花費在採檢的體力跟精力，讓精準度更提升，避免偽陰性的產生。

▲花蓮慈院林欣榮院長表示，「自動鼻咽採檢機器人」，能提供更加安全的防疫環境。

為了打造更安全的防疫環境，花蓮慈院先於二月二號下午搭建安置採檢機器人的組合屋，並將組合屋建置在急診大樓外，讓需要採檢的民眾能不踏入醫療院區就完成採檢；二月八號上午正式將機器引進組合屋內組裝，並於當日下午至九號上午進行急診醫護團隊的教育訓練。

急診部陳坤詮主任表示，「自動鼻咽採檢機器人」的臉部辨識結構功能以及AI智慧機器手臂的精準操作，不僅使醫護人員在採檢時的感染風險降低，對於受檢者而言，不會因人為的輕微晃動而刺激鼻腔，採檢的體驗也較為舒適快速。

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