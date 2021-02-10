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警察過年都在幹嘛？　安南警推出10秒系列重要節日宣導短片

▲台南市警三分局在農曆春節推出一系列10秒警政宣導短片，活潑地讓市民知道春節期間警方的優質服務事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局在農曆春節推出一系列10秒警政宣導短片，活潑地讓市民知道春節期間警方的優質服務事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局在農曆春節推出一系列10秒警政宣導短片，再次讓市民知道春節期間可以向警察申請「護鈔」及「舉家外出」等服務外，也針對「酒駕」、「詐騙」及「職業賭場」等年節期間常見的犯罪進行防治宣導，希望大家都能平平安安，快樂過好年。

▲台南市警三分局在農曆春節推出一系列10秒警政宣導短片，活潑地讓市民知道春節期間警方的優質服務事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局在農曆春節推出一系列10秒警政宣導短片，活潑地讓市民知道春節期間警方的優質服務事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局於春節前夕製作詼諧簡短的警政宣導片，尤其著墨在宣導防制詐騙工作，因年關將近，容易發生詐欺犯罪，而又以「銀行匯款詐騙」、「超商點數詐騙」及「假冒親友電話詐騙」之案件類型較多，為了能讓民眾印象深刻，和順所所長林祿迪不惜在銀行內演出「老鷹抓小雞」的攔阻詐騙戲碼，還引來民眾圍觀直呼「警察好活潑啊」。

▲台南市警三分局在農曆春節推出一系列10秒警政宣導短片，活潑地讓市民知道春節期間警方的優質服務事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局在農曆春節推出一系列10秒警政宣導短片，活潑地讓市民知道春節期間警方的優質服務事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，宣導片到銀行、超商、民宅及街頭等很多處所取景，是希望能透過影片向市民傳達，不論您身在何處，只要有「治安」、「交通」及「為民服務」的需求，警察會深入民眾的日常之中，讓市民能安居樂業，享受生活，安心為事業與家庭打拼，無後顧之憂，因為身為警察，「我們一直都在」。

▲台南市警三分局在農曆春節推出一系列10秒警政宣導短片，活潑地讓市民知道春節期間警方的優質服務事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，2月3日22時起至17日24時，是為期15天加強重要節日安全維護專案，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為三大主軸，在此期間，將持續讓警力更加延伸進入社區，做好維安工作，並加強宣導防竊、防搶、防詐騙及各項為民服務工作，同時配合政府防疫工作，勸導民眾配合相關防疫措施，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的目標。

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