1頓年夜飯要跑三千公尺消耗熱量　6大飲食技巧教您健康過年

▲▼民眾圍爐吃年菜，應選擇少油炸、少糖、少鹽、多纖維的菜色，以避免食用過量。(圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

吃一頓年夜飯所額外攝取的熱量不僅是平常一餐熱量的2-3倍，還得跑300公尺的操場103圈才能消耗！農曆春節團圓圍爐，該怎麼吃？才能吃得營養均衡無負擔，門諾醫院營養師提供6大飲食技巧，教民眾如何聰明吃年菜，春節不發胖。



農曆年到來，家人團聚圍爐是國人重要的習俗之一，餐桌上豐盛的美食佳餚，除了容易飲食過量，也會提高慢性疾病的風險，門諾醫院營養師陳淑珠表示，年菜料理的烹調方式免不了油炸、糖醋、勾芡、多糖及多醬汁，如佛跳牆、蹄膀、糖醋魚、獅子頭、米糕等都是常見的傳統年菜，換算下來一餐所攝取的熱量可能就超過2000大卡以上，遠遠超過平常一餐的500-700大卡；因此，建議民眾圍爐吃年菜，應選擇少油炸、少糖、少鹽、多纖維的菜色，以避免食用過量。





營養師進一步說，春節期間掌握飲食6大技巧，不僅可以吃得健康，也不會造成身體負擔。

一、煮菜時減少份量，當餐吃完最好，不要因為勉強吃剩菜而增加腸胃道的負擔。

二、避免加工食物，盡量以新鮮食材為主。

三、以蒸、煮、烤、滷取代煎、炸、勾芡、糖醋等料理方式，食物選擇上建議選用油脂較低的部位。

四、增加蔬菜量，且每天要吃多樣不同顏色的蔬菜，不僅能夠預防便祕，幫助膽固醇隨糞便排出，對糖尿病友來說可延緩血糖上升速度，增加飽足感而減少多餘食物的攝取。

五、以無糖茶飲和開水替代含糖飲料及酒精，由於酒精只含熱量不具有任何營養成分，因此建議有痛風、高血脂、肝臟疾病的病友應避免飲用。

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▲▼傳統年菜，換算下來一餐所攝取的熱量很容易就超過2000大卡以上。

六、零食要節制、利用時間多運動，年節期間免不了零食，建議民眾要吃前先看一下食品標示就會知道熱量有多少，此外，也可將擺在桌上的糖果點心換成新鮮水果，如橘子、蘋果，有吉利、平安的意涵，避免吃下過多加工製品或糖類與鹽份，聰明選擇年節食物，才能健康過好年。





值得一提的還有，腎臟病的病友，豆、魚、肉、蛋類等蛋白質食物，應按照營養師針對個人設計的份數進食，千萬不要攝取過量。而糖尿病友也不能輕忽，尤其過年不可少的年糕、蘿蔔糕，在品嘗的同時要跟米飯做代換，避免增加醣類的攝取而影響血糖。如一碗飯=白年糕120克=蘿蔔糕200克，遵守飲食原則，才是保有健康之道。



陳淑珠強調，現代人平時飲食就很豐盛，過年期間改吃「精巧」，適量備菜，不僅減少剩食也能吃得健康美味。此外，新冠肺炎疫情至今仍相當嚴峻，除了提醒民眾勤洗手、戴口罩，做好自我衛生管理，也可透過飲食中維生素A、C、E及薑黃的攝取，增強身體抵抗力，保護自己也保護他人。

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