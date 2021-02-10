結縭70年！91歲老夫婦相繼染疫亡　病床上「最後深情交握」超催淚

▲ 佛斯夫婦結婚已有71年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎至今造成全球破億人感染，奪走逾235萬條性命。英國一對年邁的老夫婦結縭已有70年，雙雙確診新冠肺炎後相繼去世，令身邊親友都相當遺憾。他們生前拍下一張躺在病床上、緊牽彼此雙手的照片，讓許多網友感到感傷又感動。

《每日星報》10日報導，91歲的德瑞克．佛斯（Derek Firth）和瑪格麗特（Margaret）本都因其他健康問題住院，但後來感染新冠肺炎，被送到不同醫院。他們的女兒芭芭拉（Barbara Smith）提到，有天她接到醫院打來的電話，院方說瑪格麗特狀況不太好，可能撐不下去了，因此詢問家屬是否有意願前往醫院陪伴。德瑞克藉機轉送到瑪格麗特所在的特拉福德綜合醫院（Trafford General Hospital），二人就能陪在彼此身邊。

當德瑞克終於和妻子團聚，瑪格麗特問道，「你之前都去哪了？」和丈夫在一起似乎讓瑪格麗特更有精神，病況也稍稍好轉。然而，德瑞克不幸於1月31日病逝，瑪格麗特3天後也離開了。芭芭拉提到，「那是個很悲傷的時刻，但他們二人在一起的樣子真的很可愛。」

佛斯夫婦從14歲時就開始交往，1950年5月結婚，並在曼徹斯特大區帕丁頓（Partington）度過一生中大部分時光。瑪格麗特曾是一名機械技師，後來在當地一所學校從事清潔工作；德瑞克過去則是一名屠夫，後來擔任倉庫管理員。他們2020年才剛慶祝結婚70周年紀念日，喪禮預計一同舉行。

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