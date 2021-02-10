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「蘭嶼龍王鯛」傷勢曝光！2男辯：誤捕，上岸已死　專家一聽秒打臉

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台東蘭嶼8日傳出，有民眾非法獵捕保育魚類「龍王鯛」，甚至還在LINE群組裡囂張曬出比讚合照。對此，有民眾報警舉發，而海巡人員隨後也循線找到捕獲龍王鯛的李姓及謝姓男子，但對方卻辯稱是誤捕，且龍王鯛上岸時就已死亡，拍完照後就放回海裡，但海巡人員仍相當存疑，目前全案已依「野生動物保育法」函送台東地檢署偵辦。

▲▼30公斤蘭嶼龍王鯛被獵殺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲龍王鯛腹部疑有穿刺傷，專家表示，很可能是遭到漁槍刺穿，打臉男子「誤捕說」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

透過合照可以看到，照片中的龍王鯛體型相當大，估計至少超過30公斤，可以說是非常罕見。這張照片流出後馬上引起蘭嶼當地居民討論，也引發不少網友怒火，紛紛留言撻伐，「真丟臉」、「應該找不到人」、「既然是保育類，請別射殺」。

▲龍王鯛腹部疑有穿刺傷，專家表示，很可能是遭到漁槍刺穿，打臉男子「誤捕說」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

對此，海巡人員獲報後立刻展開調查，並循線逮到李姓及謝姓男子，但2人向警方供稱是誤捕，且龍王鯛上岸時就已死亡，拍完照後就放回海裡，但並未清楚交代魚體下落。

不過，有專家表示，透過照片可以發現，該龍王鯛上身上疑似兩個穿孔，極大的可能是遭漁槍刺穿，且身體呈現僵硬可能拉上岸前就已經死亡，跟一般放長線或漁網捕獲情形不同。另外，漁港旁餐廳的卓姓老闆也表示，該龍王鯛身上有穿刺痕跡，明顯打臉2名男子的誤捕說，而全案目前也已依「野生動物保育法」函送台東地檢署偵辦。

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