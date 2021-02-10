LIVE／500萬莫德納新冠疫苗最快年中到貨　陳時中最新說明

記者陳詩璧／台北報導

台灣疫苗採購再傳捷報！繼從COVAX取得20餘萬劑AZ疫苗，確定最快2月底出貨，美國製藥廠莫德納（Moderna）也宣布與台灣簽署疫苗協議，預計提供500萬劑，最快年中到貨。指揮中心下午2點召開記者會，由指揮官陳時中說明相關疫苗採購進度。

今日出席人員有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官、中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人和中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療應變組副組長等人。

我國疫苗採購以三千萬為目標，包含國外採購兩千萬劑、國內採購一千萬劑。國際採購部分，除AZ已經簽約談妥的1千萬劑疫苗，COVAX預期提供476萬劑，另一廠牌準備簽約「馬上要確定」。今日莫德納就宣布簽約消息，陳時中表示，目前確定與美國莫德納藥廠簽約，但全球供貨吃緊，相關時程待確定，但最快應該年中到貨。

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▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

我國疫苗採購再傳捷報！繼從COVAX取得20餘萬劑AZ疫苗，確定最快2月底出貨，美國製藥廠莫德納（Moderna）今也宣布與台灣簽署疫苗協議，預計提供500萬劑，陳時中今（10）日上午證實此事，但表示到貨時程待確認，應該是在年中以後。莫德納（Moderna）今天宣布，分別和台灣、哥倫比亞政府簽署疫苗供應協議，將提供500萬劑、1000萬劑新冠疫苗，預計在年中開始交付。

另外，部桃群聚事件維持21人確診，第二階段血清抗體檢驗應採1759人，截至昨日已採檢1742人，其中664人陰性，1078人檢驗中，目前只剩17人未採檢。PCR檢驗除了1人出國未採外，其餘均為陰性。部桃專案共有4346人遭隔離14天，目前醫院員工已全數解隔，社區與回溯仍有845人與3501人隔離中。

▲截至2月10日上午為止，全台確診總累積人數達933人。（圖／疾管署提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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