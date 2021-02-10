快訊／莫德納新冠疫苗「搶到500萬劑」 陳時中下午2時說明

▲莫德納新冠疫苗「搶到500萬劑」？陳時中下午2時說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

我國疫苗採購再傳捷報！繼從COVAX取得20餘萬劑AZ疫苗，確定最快2月底出貨，美國製藥廠莫德納（Moderna）今也宣布與台灣簽署疫苗協議，預計提供500萬劑，最快年中到貨。除了莫德納外，疫苗採購是否另有新進度？下午2時記者會有望一併說明。

我國疫苗採購以三千萬為目標，包含國外採購兩千萬劑、國內採購一千萬劑。國際採購部分，除AZ已經簽約談妥的1千萬劑疫苗，COVAX預期提供476萬劑，另一廠牌準備簽約「馬上要確定」。陳時中昨晚上節目，被問到是否為莫德納疫苗時「笑而不語」，但表示「幾乎可以說了」，今日莫德納就宣布簽約消息。

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莫德納（Moderna）今天宣布，分別和台灣、哥倫比亞政府簽署疫苗供應協議，將提供500萬劑、1000萬劑新冠疫苗，預計在年中開始交付。

另外，部桃群聚事件維持21人確診，第二階段血清抗體檢驗應採1759人，截至昨日已採檢1742人，其中664人陰性，1078人檢驗中，目前只剩17人未採檢。PCR檢驗除了1人出國未採外，其餘均為陰性。部桃專案共有4346人遭隔離14天，目前醫院員工已全數解隔，社區與回溯仍有845人與3501人隔離中。