《紐時》：WHO新冠溯源「中國公關勝利」！　專家憂調查失焦

▲ WHO專家小組記者會上，主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）與中方組長梁萬年互相握手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）專家小組9日於武漢舉行記者會，說明新冠肺炎溯源調查初步結果。《紐約時報》根據記者會內容指出，全球衛生機構專家支持北京當局說法的關鍵部分，甚至是一些獨立科學家提出質疑的部分，顯示中國贏得一場公關勝利。

新冠疫情爆發後，中國數月來持續拒絕讓WHO專家進入溯源。直到病毒蔓延全球，北京終於鬆口，開放14名科學家組成的團隊於過去12天內拜訪武漢的實驗室、疾病控制中心及活體動物市場。但在9日的記者會上，世衛專家並未對中國官員表示輕蔑，反而表示讚揚，並認可中方說法中的關鍵內容，即使其中部分飽受爭議。

北京先前指出，病毒可能透過冷凍食品運送傳播給人類。此一觀點並未在中國以外的科學界受到支持，但獲WHO研究小組認同。

WHO專家也承諾，將調查有關病毒可能於2019年年底在武漢爆發前幾個月就在中國境外出現的報導，這實際上也是中方長期以來的要求。部分科學家擔心，將注意力轉移至其他國家，可能導致調查失焦；確認中國疫情爆發初期發生的情況被指為避免另一場大流行的關鍵。

▲ 調查小組到武漢一家動物研究機構進行訪查。（圖／路透）

此外，調查小組也淡化病毒可能由武漢實驗室外洩的觀點。即使是部分持懷疑態度的科學家先前也表示，此一觀點值得探究。美國共和黨人過去也曾宣稱，中國在實驗室內製造這種病毒，以作為生物武器。

《紐時》分析，世衛組織對成員國有義務，面對以抵制外界監督聞名的中國政府，長期以來卻皆使用外交辭令。WHO官員承諾嚴格且透明地檢視中國及其他國家的數據與研究，但在北京遭美國及其他國家官員指責隱匿疫情之際，9日WHO公布的調查結果仍為中國拿下一次公關勝利。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生高級研究員黃嚴忠（Yanzhong Huang）說明，「這是中國官方說法獲得最具權威的認可。」但他指出，WHO應持續施壓中國，要求提供數據與訪查的權限，「一次訪問不足以進行徹底調查。他們所有的工作都在中國政府設定的範圍內完成。」

▲ WHO專家抵達武漢市華南海鮮市場，為疫情爆發後調查小組首次進入首波群聚感染點。（圖／路透）

世衛專家9日試圖將談話聚焦於科學，但這項調查經常被政治蒙上陰影。美國及其他西方國家部分官員質疑調查獨立性，宣稱中國意圖控制結果。《紐時》指出，北京一再推遲專家團到訪，並限制其調查範圍，牢牢控制病毒相關研究，令人擔心他們會設法擋下可能令其難堪的消息。

中國政府持續暗示，病毒可能源自海外，以轉移注意力。中國駐美特命全權大使崔天凱最近更建議，美國應允許WHO派人進入調查。聯合專家組中方組長梁萬年9日也在記者會上大力宣揚病毒來自國外的觀點，稱調查將「不局限於任何地點」。

這場調查現仍處於起步階段，可能需要數年才能完成。調查小組表示，他們在訪問武漢期間試圖避開政治，並承諾提出尖銳的提問，也利用社群媒體上傳許多與中國科學家的訪問，強調一切公開透明。但《紐時》指出，該團隊在未來幾個月內將面臨壓力，不僅要解決棘手的科學問題，還得證明他們正進行公正且嚴格的調查。

不斷更新／WHO調查小組記者會延遲1.5小時！新冠病毒溯源結果揭曉

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