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備註送上樓！外送員哀求1句話…「她無奈到笑」只好妥協：比我還累

▲▼Uber Eats,美食外送,外賣（圖／記者李毓康攝）

▲外送員太累懶得上樓，她聽了苦笑心軟。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

現在疫情期間很多社區都禁止外送員上樓，但部分公寓、大樓還是有送到家門口的服務，外送員最怕遇到4樓以上住戶，爬樓梯都爬得氣喘吁吁。一名女子昨天工作整天已經累癱，到家懶得再出門買晚餐，於是叫了外送，結果外送員抵達後傳了1條訊息，她看完頓時哭笑不得，乖乖外套穿了下樓拿餐點。

▲▼收到外送員訊息哭笑不得。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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▲收到外送員訊息哭笑不得。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，她昨天工作一整天，下班只想直奔自己舒服的床，所以到家後用手機訂了外送，結果外送員抵達後，先是問了一句「可以在樓下見面嗎？」她麻煩對方送上樓，結果外送員尷尬地說，「請問我可以在門口等你嗎？因為真的很累了…」。

原PO收到訊息的當下哭笑不得，雖然自己工作整天很累，但外送員的字句中都流露出無力感，看起來「她比我還累」，對方態度誠懇自己也不好意思再多要求，只好回覆「放管理室吧，我還能說什麼…」。

兩人有氣無力的對話曝光後網友全笑翻，看得出來原PO和外送員都累癱了，過年前工作量特別大，所幸雙方都能互相體諒，不愧是艱苦工作人的小共鳴。網友留言，「外送員都是要送上樓的，除非是醫院或是大樓有管制外送員不得上樓」、「這是什麼情侶的對話嗎」、「他可能前面幾單都接到狂爬樓梯的吧」。

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外送爬樓梯

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