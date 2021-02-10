北市線上燈謎開跑　幸運兒有機會抽中最新iPhone、2萬元禮券

▲北市府舉辦「牛轉乾坤 好運廉廉」線上燈謎活動。（圖／翻攝自活動官網）

記者蘇晏男／台北報導

儘管2021年台北燈節受到疫情影響延期，但還有「牛轉乾坤 好運廉廉」線上燈謎活動。主辦方台北市府政風處指出，只要民眾答對3題謎題完成任一連線，就可以參加抽獎，且有機會得到iPhone 12 Pro Max、禮券2萬元、Switch主機加健身環、BRUNO上掀式水蒸氣循環燒烤箱及AirPods等多項好禮。活動時間則自2月9起至3月9日止。

北市府政風處長沈鳳樑表示，「牛轉乾坤 好運廉廉」線上燈謎活動今年首度結合台北燈節，該活動由政風處吉祥物廌(ㄓˋ)寶寶化身成布袋戲人物，攜手廉政布袋戲「戲說清微_掌門傳廉潔」影片中6位Q版主角，陪伴大家過新年、猜燈謎，透過寓教於樂推廣廉能施政理念。

另外，除了廉政布袋戲，北市府109年製作了一系列廉潔教育教材，包含為幼兒所設計的廉潔教材電子書及給國小學童觀賞的廉潔掌中戲「黑冠現行記」影片，本次的謎題也從中發想，邀請全民於年節期間透過猜燈謎瞭解廉政資訊，一起好運連連。

沈鳳樑表示，「牛轉乾坤 好運廉廉」提供民眾在年節期間感受節慶氛圍，並希望藉由饒富巧思的謎題，讓民眾一起動腦猜謎，並透過趣味猜謎及觀賞廉潔教育教材，能夠認識及接觸反貪倡廉議題，歡迎全民一起來參與，支持政府各項廉政政策，共同型塑「貪腐零容忍」社會氛圍。