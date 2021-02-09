從小年夜到初五「日日手作」　療癒動物木雕要專心，親戚們煩請退散

今年春節，上班族有整整七日連假，從小年夜到初五，除了大掃除、吃年夜飯、拜訪親友，過往人們常會出門踏青走春或參與各種活動，然而不只交通壅塞問題，對疫情擔憂更讓人想不如在家。既然有整整七日在家，不如每天做款設計手作，不僅能有產出的成就感，更能藉由手作來場為期一星期的心練習，讓你我都能在新春之際，擁抱更美好的人生。

▲在家設計手作。（圖／許志達、想作室提供）

感受｜書法：以詩人之眼，表達獨一無二的生活



書法這項藝術歷史悠久，許多人可能國小就上過書法課，對它的認識可能僅止於永字八法、無盡的臨摹碑帖經文與無盡的清洗，而在春節，大概也只會想到春聯或斗方上的吉祥詞句。然而近年，充滿個性的手寫字再度受到重視，例如何景窗的「貓肥家潤」，即展現了屬於詩人對現代生活的美好祝福。

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同樣在認真生活的你，趁著新的春日到臨，不妨如《寫一首春天的詩─桃美館X故宮 書藝體驗展》管管、馬尼尼為的作品那樣，無須調度各種華美詞藻或生澀典故，也無須擔憂自己的字好不好看，而是沉澱心靈、打開詩人之眼，好好感受生活，將心中所感好好寫下，為新的一年留下一個美好開端，就會是件極好的作品。

年節推薦手作：詩春聯

既然要寫書法，初一要張貼的春聯當然也要自己來，請別上網照抄那些陳腔濫調，自家門的獨特風格，就從展現自己的文字開始！

▲初一要張貼的春聯自己寫。（圖片／桃園市立美術館、馬尼尼為、管管提供）

斷捨離｜木雕：勇敢下手，才能走向理想模樣



許志達的木雕圓潤可愛，讓人想也跟著做一個，但木雕似乎需要許多工具？不，藝術家表示，其實做木雕就像削鉛筆，只要一把小刀和一塊木頭就可以開始了。聽起來非常簡單，但就初學者而言陣亡率其實不小，原因在於「木雕不能修補，削掉就沒了」。許多人克服不了這樣的心理障礙而無法完成作品，於是無論如何，「勇敢下手」才是關鍵。「做過就會了」、「斷過就會知道啦」，做木雕大概就是在提起勇氣迎向失敗中，邁向膽大心細的練習。

在創作過程中，即便是新手也會日臻了解木頭結構、工具用法，知道哪樣的造型適合木頭呈現，並能將製作過程中會遇到的狀況先行思考完全，讓自己能更沉澱下來，細細琢磨手邊的木塊特質，並且做出屬於自己的特色。

年節推薦手作：療癒動物木雕

不能回頭的削木成型，正適合過年的斷捨離運動，為了最終能做成可愛動物，見到木頭就要勇敢削下去。另外，做木雕有一定危險性，親戚們煩請退散謝謝。

▲療癒動物木雕。（圖／許志達、想作室提供）



觀察｜羊毛氈：唯有仔細觀看，才能真正認識



「做出一隻寵物是原始天然的誘惑，那是本能。」擅長製作擬真動物羊毛氈的艾蜜莉，以自身與學生的經驗與我們這樣分享。羊毛氈創作是透過特殊戳針戳刺，將羊毛塑造成想要的形狀。為了模擬寵物的真實樣貌，創作者需先描出動物輪廓，使用鐵絲折出骨架，並以細膩的觀察為作品裹毛、上色乃至於植毛。過程中需要注意顴骨等細節的雕塑，而為了呈現靈動神韻，眼皮的作工更是關鍵。

另外，作品色彩的調和與否，是影響羊毛氈質感的關鍵要素，如果發現色彩搭配不協調，就得從日常配色多做觀察與練習。為了做出巧似心愛寵物的羊毛氈，創作者不僅要認真觀察、擁有美感，也要有不怕針刺的熱情。艾蜜莉表示，學生們通常會在此起彼落的哀號中完成作品，但當看到美好成果，成就感總會讓人忘卻過程中的傷害。

年節推薦手作：擬真動物羊毛氈

年節期間在家防疫，恰好有大把時間看著心愛的寵物，在牠身邊做一個縮小版，無論做成鑰匙圈帶在身邊，或是放在桌旁，看到時都要讓人一秒融化。

▲擬真動物羊毛氈。（圖片／艾蜜莉布布的羊毛氈&繪畫倉庫提供）

專注｜手工皂：心無旁騖，是愛自己的最佳途徑



新的一年，總希望清潔髒汙、除舊布新，然而許多人卻會因在過多的洗劑摧殘下傷了皮膚，這時，做一款適合自己狀況的手工皂，就會是最佳選擇。因為女兒皮膚炎而專注研究手工皂的娜娜媽媽，表示手工皂能改善許多人的皮膚狀況，只要選到合適的油品、精油等材料，手工皂能讓你在清潔之時，身心都獲得療癒。

為了擁有兼顧舒適洗感、美麗外觀、軟硬度、起泡度的最適手工皂，除了挑對材料，製作手工皂過程中，皂液的溫度、傾倒速度、攪拌方式到脫模、晾皂都需要專注，甚至為了想要有最佳外觀，讓成品送禮自用兩相宜，在調色時更是不宜閃神，正巧適合沒有工作等事務妨礙的春節假期來嘗試。

年節推薦手作：寶石皂

首次嘗試手工皂的朋友，過年為了討個成功好彩頭，可以先嘗試簡單安全的寶石皂。只要加熱皂基，再滴上色水、撒上金粉，就能擁有閃亮美皂，非常適合用來送禮。

▲寶石皂。（圖片／采實文化、娜娜媽媽皂花園提供）

（完整文章請看瘋設計）

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