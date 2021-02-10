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國道3號大年初三、四下午　屏東九如交流道實施高乘載管制

▲里港警分局配合高速公路局的交通疏導作業，國道3號大年初三、四下午　屏東九如交流道實施高乘載管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局配合高速公路局的交通疏導作業，國道3號大年初三、四下午　屏東九如交流道實施高乘載管制 。（圖／里港警分局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節連假將至，屏東縣里港警分局配合高速公路局的交通疏導作業，將於2月14日大年初三及15日大年初四下午1時至6時，實施高乘載管制。屏東縣九如交流道是南二高管制高承載的起點，為使駕駛人能更快速進入高速公路，請駕駛人進道閘道路口前100公尺，主動搖下車窗，配合警察檢查後，再進入匝道（交流道）上高速公路。

▲里港警分局配合高速公路局的交通疏導作業，國道3號大年初三、四下午　屏東九如交流道實施高乘載管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼大年初三、初四下午屏東九如交流道高乘載管制。

▲里港警分局配合高速公路局的交通疏導作業，國道3號大年初三、四下午　屏東九如交流道實施高乘載管制 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

里港警方表示，管制方式除了乘載3人以上（含駕駛及小孩）小客車或客貨兩用車，大客車及計程車（含空車）、救護車輛（救護車、拖救車、工程車、消防車等）、搭載持有身心障礙手冊人士及孕婦的小客車（客貨兩用車，包括駕駛及乘客）警備車、中國石油及台塑石油公司油品的制式油罐車輛、郵局郵務車輛、地方政府所屬的垃圾車（僅限車身噴繪有地方政府含鄉鎮市公所字樣的垃圾車）、台灣血液基金會運送血液車輛，搭載持有記者證者（含駕駛及乘客）的車輛、貼有「高速公路高乘載管制通行證」的車輛，另請用路人主動出示孕期內之孕婦健康手冊及附照片身分證明等2項證件，以利查驗放行。其他車輛一律禁止上高速公路。

里港分局再次籲請用路人小心駕駛，平安出門，快樂返家。

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