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3歲女童痛苦狂咳！食道竟挖出「皮卡丘」　爸媽一看沉默了

▲▼3歲女童痛苦狂咳！食道竟挖出「皮卡丘」　爸媽一看沉默了。（圖／翻攝自現代快報）

▲3歲女童痛苦狂咳，食道竟挖出一枚「皮卡丘」。（圖／翻攝自現代快報）

記者柯沛辰／綜合報導

禍從口入！江蘇一名3歲女童去年12月咳嗽不止、大哭大鬧，爸媽以為只是吃飯嗆到，一直沒想太多，直到女兒半夜咳嗽加劇，才帶到醫院檢查，怎料事後竟從食道挖出一個迷你的「皮卡丘」玩具，嚇壞眾人。

根據《現代快報》報導，江蘇常州市3歲女童歡歡（化名）特別喜歡各種小玩具，不管是吃飯、睡覺，都要拿在手上，甚至含在嘴裡。不久前，歡歡一邊吃飯一邊把玩手中的小玩具，不知怎麼地突然劇烈咳嗽，隨後放聲大哭。

家人以為歡歡被食物嗆著，哄了一下就沒在意，可是到了半夜，歡歡又開始哭鬧咳嗽起來。家人覺得情況不對勁，趕緊將人送往常州市第三人民醫院，但歡歡已經憋得小臉通紅，哭得一把鼻涕一把眼淚，也不敢吞口水。

▲▼3歲女童痛苦狂咳！食道竟挖出「皮卡丘」　爸媽一看沉默了。（圖／翻攝自現代快報）

▲食道可以看到明顯異物。（圖／翻攝自現代快報）

由於孩子年紀太小，說不清楚症狀，一度把爸媽急壞了。醫生檢查後，很快在歡歡食道發現異物，緊急動手術取出，結果竟是一枚黃色的「皮卡丘」玩具，讓爸媽一看頓時自責不已。

對此，醫師提醒，如果孩子不慎吞下異物，千萬不要強行吞飯或喝醋，否則可能劃傷食道，或把異物推向更深處。正確做法是先用湯匙、牙刷壓住舌頭前半部，仔細檢查舌根部、咽喉、扁桃體等處，如果找得到異物，可用鑷子或筷子夾出，但若卡在深處或症狀嚴重，應立即就醫。

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