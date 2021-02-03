醫生從食道拉出18公分大魚　24歲男崩潰：活魚自己滑進去！

▲醫生順利取出卡在喉中的魚。（圖／翻攝自YouTube／Yinksuk blog）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞一名男子近來就醫時，竟然被醫生從喉嚨中拉出一條約18公分的大魚，詭異影片在網路上被瘋傳。原來這名男子是在為家人捕魚時，突然一口氣釣到2條魚，手不夠用的他便把其中1條放到嘴中，沒想到魚竟然自己滑進他食道。

這起離奇事件上月23日發生在由馬格達萊納省(Magdalena)負責管轄的皮維哈伊市(Pivijay)，24歲男子前往桑坦德·埃雷拉醫院(Santander Herrera Hospital)就醫時，由於喉嚨被堵住導致呼吸困難、無法說話，所以無法向醫生說明情況，醫生檢查發現，喉嚨裡面竟然卡了一條魚，立即進行手術取出。

影片中可看到，醫生從男子口中取出一條18公分大魚，魚被拉出時還可聽到周圍醫護人員發出驚呼聲，醫生則說，「女士先生們，這是很非凡的情況，這名年輕人竟然吞下一條魚，我們從他食道中取出異物」。

男子後來表示，他在幫家人捕魚時，很順利釣到第一條魚，然而才剛把釣線放回水中立即又有第二條上鉤，由於他不想放棄第二條獵物，便把第一條魚含在嘴中，沒想到魚拼命掙扎想要逃脫，竟然往他嘴裡鑽，才會卡在食道內。雖然沒有受到重傷，男子後來仍留院接受後續觀察。

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