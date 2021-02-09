年假來看展　大溪木博館「來自大溪的禮物」傳遞木藝溫度與幸福

▲大溪木博館「來自大溪的禮物」新展。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪「木家具館」開館首展「來自大溪的禮物」，即日起展出12位木職人、22件作品，由木職人們從日常生活出發，結合民俗節慶送禮及祝福的意涵，展現其技藝巧思，量身訂製具大溪品質與特色的生活家具及木器，不僅具功能性，更是感情與祝福的傳遞，歡迎民眾利用年假至大溪「木家具館」深度參觀賞析。

本次參展創作的12組在地木職人，除了有大溪老字號木器行：協大木器行(李炳榮)、協盛木器(姚世豪)、新玉清木器(簡登賀)、協達木器行(林繼信)、協和木器行(林繼民)；由青年藝師組成的木創巢：堂和神桌(黃裕凰)、洲宇木業(李汪宇)、合成木器行(鄭仁傑)、美芳木器行(藍志豪)、隆達傢俱(林繼達)；還有新加入大溪木藝習藝及創作行列的青年匠師：三和木藝工作坊(陳彥霖)、橘白工作室(郭家宏)等，可說是匯集大溪各路好手的木藝盛會。

▲▼大溪木博館「來自大溪的禮物」新展。（圖／文化局提供）

文化局長莊秀美表示：這次各組職人分別展現多元的創作風格，例如以傳統底蘊為特色的明式書案、簡化線條的大溪神桌及多用途的公媽櫃組合、結合微笑意象的雙人茶几椅組、具現代設計感的船形長凳、四木四色便於收納及多元使用的門形套桌、陪伴孩子成長的翻翻桌椅組等，另外也有家戶都需要的餐桌椅組、為年節增添喜氣的糖果盒、點綴空間美感的音響燈座、品茗必備的原木茶席、適合親子伴讀的收納凳、融合大溪橋外觀的造型書架等；展台上也搭配木知識說明，傳達職人想透過作品表達的門道，讓觀眾不僅感受木家具的美感，也能認識其中材料與製作的內涵。

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