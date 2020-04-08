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大溪木博館慶5歲　綁馬尾辮市議員志工很接地氣

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▲大溪木博館慶5歲，綁馬尾辮市議員志工陳治文，遊客稱許很接地氣

▲大溪木博館綁馬尾辮的市議員志工陳治文，遊客稱許很接地氣。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

哇，博物館還有在地議員來擔任志工？這未免也太接地氣！桃園市大溪區木藝生態博物館近日展開5週年慶活動，擔任木博館志工近4年、服務時數超過900小時的市議員陳治文，以在地居民身分，為來自各方的遊客導覽解說，不時獲遊客稱許、對這位綁著馬尾辮的年輕女議員志工，留下深刻印象。

陳治文說，大溪的好山好水好風景，是平日、假日各方遊客喜歡出遊的小鎮，她是大溪的女兒，對於桃園升格後，第一個成立的木藝生態博物館就在大溪，肯定市長鄭文燦對大溪文化及觀光產業推動的重視，因此加入木博館志工隊是榮耀。

▲大溪木博館慶5歲，綁馬尾辮市議員志工陳治文，遊客稱許很接地氣

▲大溪區木藝生態博物館、近日展開5週年慶活動。（圖／廖帝權提供）

很多人對大溪的第一印象是大溪老街、大溪豆干，事實上大溪還有琳瑯滿目的木器行。早期大溪因為河運發達成為拉拉山的木材集散地，造就了大溪木器業的盛行。因此市府於2015年3月28日成立大溪木博館，翌年5月陳治文即加入木博館志工隊。▲大溪木博館慶5歲，綁馬尾辮市議員志工陳治文，遊客稱許很接地氣

▲陳治文(右)在木博館擔任志工，時數超過900小時。（圖／廖帝權提供）

陳治文說，木博館開館以來，逐步修復歷史建築並活化為博物館群，並透過街角館、木藝、社頭文化、現地保存等計畫，5年來持續與民眾共同發掘與累積地方知識，而以在地居民的身分，透過解說服務，讓到訪大溪的遊客認識大溪、發現木博館，廣結各方善緣之際，更是最好的服務學習。

今年木博館5歲生日活動，自即日起迄5月18日展開，因應疫情，實體活動皆取消，但木博館特別推出線上互動的「木博選物」、「數位集章」活動，以及最萌館員「木博喵」帶大家認識博物館，讓遊客可以安心又愉快的參與5週年館慶。

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