最萌博物館員「木博喵」帶路　大溪木博館5週年慶開跑

▲「木博喵」帶路，大溪木博館5週年慶開跑。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區木藝生態博物館今年成立5週年，創新推出新館員「木博喵」，以最萌博物館員的角度，來引領大眾認識木博館。木博館表示，因草創期間在修復中的歷史建築旁認識、照顧了不少貓住民，貓咪的形象與博物館館舍有不少趣味小故事，因此選擇創立「木博喵」角色，以最萌博物館員的角度來引領大眾認識木博館。

▲桃園升格後，成立的第一座博物館-木博館。（圖／文化局提供）

「木博喵」除了首度出場於館慶宣傳影片中，也架設了專屬的Facebook和Instagram帳號，木博館生力軍「木博喵」主要職責為介紹木博館致力推動的各項業務，往後也將持續推出大溪的生活故事和好夥伴出場，邀請大家一起來追蹤最萌貓館員的魅力，發現「木博喵」眼中可愛的大溪小鎮。

▲疫期館慶活動，木博館採線上互動慶祝。（圖／文化局提供）

大溪木博館是桃園市政府成立的第一座博物館，也是全台僅見能實踐「生態博物館」特色的文化基地。自2015年3月28日開館以來，逐步修復歷史建築並活化為博物館群，並透過街角館、木藝、社頭文化、現地典藏等計畫，5年來持續與民眾共同發掘與累積地方知識。

2020年3月28日是木博館5歲生日，雖因應防疫期間，實體活動皆取消，但木博館特別推出線上互動的「木博選物」、「數位集章」活動，以及最萌館員「木博喵」帶大家認識博物館，讓遊客可以安心又愉快的參與5週年館慶。

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