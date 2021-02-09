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獨／大馬歌手丘沁偉官司纏身！閨蜜涉藏匿人犯遭訴...他曝關鍵手信

▲▼馬來西亞籍歌手丘沁偉遭控性侵。（圖／記者黃宥寧攝）

▲馬來西亞籍歌手丘沁偉涉毒遭通緝，男閨蜜為了保護他，未坦言其去處，結果因藏匿人犯遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

馬來西亞籍歌手丘沁偉官司纏身，先前因毒品案遭通緝，後來又捲入性侵疑雲。士林警方去年因毒品案上門逮人，但同住的男閨蜜卻故意誤導警方、不告知丘男去處，直到警方持搜索票進屋，才當場查獲丘在屋內。事後，士林地檢署認為閨蜜胡姓男子涉嫌藏匿人犯，將他起訴。對此，丘沁偉也獨家回應「會努力還摯友清白」。

有「暖聲熊男」之稱的馬來西亞籍旅台歌手丘沁偉先前爆出吸毒、詐騙募資等醜聞，不料前議員之子去年又指控他性侵未遂，讓他再次登上媒體版面。丘在2019年底遭查獲持有安非他命吸食器，採尿送驗後呈陽性反應，加上他也坦言吸食，最終被法院裁定要入勒戒所觀察。不過，他遲遲未到案，因此遭檢方通緝。

根據起訴書內容，當時與他同住的男閨蜜胡姓男子，明知警方致電詢問丘沁偉行蹤，卻故意隱匿，直到去年6月5日警方持搜索票進到租屋處，才當場查獲丘沁偉在屋內。胡男到案後表示「雖然知道邱有收到觀察勒戒裁定書，但不曉得丘遭通緝，以為他已經有到地檢署應訊。」

▼大馬歌手丘沁偉官司纏身，4日被控詐欺案還一度遭通緝，最後檢察官調查不起訴。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 大馬歌手丘沁偉。（圖／記者劉昌松攝）

丘沁偉得知男閨蜜因他遭起訴，獨家回應《ETtoday新聞雲》記者，強調一定會還摯友一個清白。他向記者透露，他有具名投信到警政署署長信箱，更以「懺悔⼈的⼀封⾃⽩書 — 放過我吧！」為題，寫了洋洋灑灑近2頁內容。

丘沁偉投信到警政署署長信箱「懺悔⼈的⼀封⾃⽩書 — 放過我吧！」全文如下：

這是⼀封⾃⽩書，經過這兩三年的⾾爭紛爭，我累了。在此寫下⾃⽩書，願那雙看不⾒的⼿可以放過我，還我平靜⽣活。2019年末，吾（胡姓）摯友出⾨上班之際，突遭在⾨⼝埋伏的員警數⼈突襲將之毆打制壓在地，我出⾨查探亦遭其中⼀⼈於後⽅突襲往後勒頸、拉扯，導致後腦著地，過程中對方未表明⾝份、來意，吾等也均未反抗遭痛毆壓制，吾⾒摯友遭痛毆乃⾄哭求停⼿，該員⽅就此作罷。（附當時⾨⼝監視器意外攝下影像佐證），這時警察表明⾝分來意稱持搜索票前來搜證，卻逕⾃稱我⾝體不適，強制要把我送上已經叫好的救護⾞，執意要我離開現場，儘管我多次表明拒絕就診、要留待現場接受搜索，但員警等⼈仍⼀意孤⾏，強制將我約束於擔架送離。

期間⼀名員警更於⼤街上⼤喚：「他有愛滋病，⼩⼼⼀點」但我未曾罹患其所稱之疾病、不知其⾔根據為何，更何況中華⺠國境內之人均應受個資法保護，任何病例病史都不該被公然公佈，更何況所謂之事無憑依據，吾當場反映，但⼀眾員警無視之。

懇求署長明鑑徹查以上所述之事，吾已⾝⾸萬丈深淵不⾒天⽇，連⾃⼰姓⽒名⼦都不敢對他⼈⾔。苟且⾄今無非想痛改前非重新做⼈重拾名聲，懇求放⾏饒恕莫再窮追猛打，親歷這⼀切斷不會愚昧⾄重蹈覆轍再犯下惡刑。吾痛苦⾄極備受恐慌頑疾折磨以⾝⼼疲累不堪其擾，懇求放我⼀⾺！

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