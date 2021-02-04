少女「怕爸爸被關」淪禁臠4年遭侵犯90次　鬼父重判289年

▲北市一名鬼父對女兒下手多達86次，竟以家庭號保險套來計算自己的狼行舉止。（圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名有前科鬼父，從女兒13歲就對她伸出狼爪，食髓知味下手多次，甚至限制女兒行動，當女兒和同學出門就會立刻打視訊電話查勤，把女兒當女友般叮囑；女兒甚至也不願爸爸結交新配偶，更因擔心爸爸再被抓去關，只好隱忍不說，直到去年她實在受不了只好向老師求救。士林地方法院將這名鬼父重判16年。

該鬼父因前科入獄服刑，在女兒約13歲時出獄，卻是女兒芸芸（化名）惡夢開始。根據判決指出，就讀國一的芸芸，因與爸爸一起同住甚至住同張床，但爸爸卻從2016年6月12日到2017年5月間以生殖器磨蹭她，進行猥褻3次。

鬼父見女兒都沒有求救，利用權勢在2017年5月某日，以陰莖碰觸芸芸陰部，由於芸芸當時表示疼痛，鬼父則改用手性交未遂1次。在芸芸14歲以前鬼父都則以手性侵，直到芸芸滿14歲，鬼父見女兒不敢聲張，竟變本加厲以陰莖插入方式性侵芸芸，陸續侵犯得逞90次。

▼芸芸因害怕爸爸再被抓去關，選擇隱忍。（圖／達志／示意圖）

鬼父表示，總共性交的次數，以他買的保險套的數量來計算，並稱「因為我與女兒性交時，大部分都會帶保險套，我總共買過家庭號36入裝保險套2盒、12入裝保險套1盒、3入裝2盒，但有6到8入沒有使用，另外在2018年間，因為女兒有吃避孕藥，所以我沒有用保險套跟就和她性交過4 次。」

芸芸偵訊時稱，不敢呼救的原因是因為她害怕爸爸再被抓去關，且爸爸也曾告訴她，「如果妳說出去就會沒有爸媽。」在審理時芸芸表示因爸爸力氣很大，無法反抗且爸爸會將她嘴巴摀住，有幾次爸爸發現她有點忍不住想講出來，沒想到鬼父裝可憐告訴她，「可是這件事情講出來，我又要被抓去關。」不懂事的芸芸知道爸爸剛出獄沒多久，心裡不希望爸爸再繼續被關，法官也發現芸芸日記裡曾透露，「不想要爸爸再找一個新配偶，因為爸爸剛出獄，好不容易得到一個爸爸，當然不希望爸爸去找新配偶」，所以假日芸芸就會要求爸爸帶她出去玩。

法官參照台北市家庭暴力暨性侵害防治中心個案報告表發現，芸芸和父親互動幾乎形影不離且膩在一起，父親不希望女兒出去和朋友一起玩，並且希望女兒將自已擺在第一位。芸芸年紀小不覺得有異，長大後不希望自己被監控，2人關係變得既緊密又衝突，更導致芸芸相當矛盾。甚至覺得和爸爸相處像是男女朋友關係，疑似成為父親的替代性配偶。父親並曾對女兒說若將受性侵害情事說出去，「就會沒有爸爸等語」，導致芸芸在安置期間內曾表達自責想法，表示於與父親同住後期，曾有主動向父親要求性行為，來避免懷疑她有結交男友或持續監控。

▼芸芸日記透露不希望爸爸有新女友，於是假日都會要求爸爸帶她出去玩。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

法官認為這名鬼父身為芸芸父親，未能善盡妥慎照護之責，竟利用女兒信賴關係無視她年紀尚幼性自主權的發展未成熟，而罔顧芸芸身心人格的健全發展及心靈感受，長期將女兒當作其發洩性慾的對象，違悖人倫綱常，為社會道德、法理所不容，又於警詢、偵查不否認犯行。

因此算出鬼父犯對未滿十四歲之女子為猥褻罪，共3罪，均累犯，各處有期徒刑2年。又犯對未滿十四歲之女子為性交未遂罪，累犯，處有期徒刑2年6月。又犯對未滿十四歲之女子為性交罪，共2罪，均累犯，各處有期徒刑4年。又犯對十四歲以上未滿十六歲女子為性交罪，共70罪，均累犯，各處有期徒刑3年6月；又成年人故意對少年犯對受自己監督、照護之人利用權勢性交罪，共15罪，均累犯，各處有期徒刑2年。又犯拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，累犯，處有期徒刑1年4月。扣案之白紫色按摩棒壹枝、黑色HTC 手機壹支均沒收。重判他徒刑289年10月，合併應執行16年。

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