超級女神驚人家世曝！1周5天信義夜店跳通宵　68歲嬤IG擁6千鐵粉

記者黃宥寧／綜合報導

「把手放在空中甩，跟著音樂動滋動」，戴著招牌紅色帽子的阿嬤，在夜店昏暗燈光裡顯得特別醒目，但搖擺的手勢卻又完美融合在節奏，身邊更有此起彼落的尖叫聲。這名眾人簇擁、IG擁有6千多名粉絲追蹤的超夯夜店阿嬤叫段津蔚。記者循線找到她，阿嬤接受訪問更大方直接show一段舞蹈。看似豪放自在的阿嬤，卻有個驚人身分。

▲網紅夜店阿嬤，Instagram有超過6千名粉絲追蹤。（圖／記者黃宥寧攝）

誰說夜店專屬年輕人，這名網紅夜店阿嬤今年68歲，她時常出沒信義區各大夜店，走在夜店裡幾乎沒有人不認識她，IG更擁有6800多名粉絲。記者循線撥打電話給阿嬤，問阿嬤可不可以採訪，阿嬤電話那頭有氣無力回，「好啊！那妳要去夜店嗎，妳跟我約晚點好了，我昨天去夜店還想睡覺。」

傍晚時分，記者和阿嬤坐在公園椅子上，阿嬤帶著爽朗語氣向記者說，「我就是喜歡跳舞，不喜歡文靜的歌，越high的我越喜歡」，更當場隨興秀一段舞技。阿嬤調侃自己就是個老頑童，1個星期去5天夜店，通勤來回3小時，就只為了去跳舞，就是喜歡在夜店隨著音樂的節奏起舞，一路跳到天亮再搭公車回家。舞蹈走freestyle的阿嬤說，她已經在夜店走跳30多年，從年輕就開始跳，一直到23歲那年被媽媽叫去結婚，只好收心不跳。

▼夜店阿嬤做自己，嚮往無拘無束「蹦迪」生活 。（圖／記者黃宥寧攝）

愛就像兩個人同桌喝酒，我乾杯，你隨意，如此而已

夜店阿嬤共有2段婚姻，第1段在花容月貌23歲那年。夜店阿嬤帶點無奈語氣說，「我年輕時很聽話，媽媽叫我去結婚我就去。」於是媽媽幫她找了收入穩定的警官嫁了，但婚後發現2人個性大相逕庭，她活潑先生古板，阿嬤更表示自己無法跟一個不愛的人「做愛做的事」，婚後1年多，警官先生就去家事法庭請求離婚，2人便好聚好散，她也隻身到美國生活。

第二段婚姻，夜店阿嬤到一家中國餐廳當服務生認識了上海籍廚師，2人越走越近便生下女兒，她以為她遇到這一生可以依靠的人，可以幸福快樂一輩子，但沒想到命運跟她開了一個大玩笑，先生劈腿了！她只好收拾傷心，把年幼女兒一起帶回台灣，從此不再相信愛情，放飛自己。

眾人皆醉而我獨醒因為我愛喝柳橙汁多冰

阿嬤跟記者說，「我就是叛逆，我去夜店也不喝酒，就愛柳橙汁多冰，夜店公關都知道。」看起來開朗的阿嬤去夜店其實有兩個重要原因，那就是唯一一個女兒和她其實並不親近，她也不想再找老伴，所以只好重拾年輕時熱愛跳舞的心，再去闖蕩夜店，第二個原因則是阿嬤的父親是一手創立三普機構的段青山，三普集團在1980~1990年在台北東區蓋過不少高級住宅，阿嬤也算是地產千金，只是她不願意多談和家人的事情，去夜店跳舞成了阿嬤最大的情感出口。

夜店阿嬤就愛蹦迪 連夜店公關都幫創IG

阿嬤現在的IG，則是由夜店公關幫她創的，記者也實際問到該公關，他表示「阿嬤超可愛，超會帶氣氛，我們都很愛她」，甚至還有客人會先私訊問他「阿嬤今天會來嗎？」，超多人都是想到夜店朝聖一睹阿嬤舞姿風采。

熱歌勁舞夜店阿嬤同時也是身心靈療育師

▼夜店阿嬤在夜店熱舞，同時也當起心靈導師幫涉世未深的年輕男女解惑。（圖／記者黃宥寧攝）

阿嬤拉起記者手說，「我去夜店除了跳舞，很多年輕弟弟妹妹都會來問我感情事情」，她看著記者手掌說，「妳其實不用工作就會很有錢喔，感情線算順遂，會有2段感情喔」，說著說著阿嬤舉起自己右手說，「妳看我的手掌這邊有斷痕，代表會離兩次婚，跟妳說吧手相很準的。」

▼夜店阿嬤IG粉絲達6000多人，阿嬤更承諾破萬要和粉絲一起跳到天亮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

最後阿嬤說，「我就是要跳，跳到我跳不動為止，如果我的IG粉絲破萬，我就會在夜店陪所有粉絲、不管要拍照要跳舞都一起High到天亮再去吃宵夜」，人生苦短要跳才會快樂！

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