　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超級女神驚人家世曝！1周5天信義夜店跳通宵　68歲嬤IG擁6千鐵粉

記者黃宥寧／綜合報導

「把手放在空中甩，跟著音樂動滋動」，戴著招牌紅色帽子的阿嬤，在夜店昏暗燈光裡顯得特別醒目，但搖擺的手勢卻又完美融合在節奏，身邊更有此起彼落的尖叫聲。這名眾人簇擁、IG擁有6千多名粉絲追蹤的超夯夜店阿嬤叫段津蔚。記者循線找到她，阿嬤接受訪問更大方直接show一段舞蹈。看似豪放自在的阿嬤，卻有個驚人身分。

▲▼網紅夜店阿嬤。（圖／記者黃宥寧攝）

▲網紅夜店阿嬤，Instagram有超過6千名粉絲追蹤。（圖／記者黃宥寧攝）

誰說夜店專屬年輕人，這名網紅夜店阿嬤今年68歲，她時常出沒信義區各大夜店，走在夜店裡幾乎沒有人不認識她，IG更擁有6800多名粉絲。記者循線撥打電話給阿嬤，問阿嬤可不可以採訪，阿嬤電話那頭有氣無力回，「好啊！那妳要去夜店嗎，妳跟我約晚點好了，我昨天去夜店還想睡覺。」

傍晚時分，記者和阿嬤坐在公園椅子上，阿嬤帶著爽朗語氣向記者說，「我就是喜歡跳舞，不喜歡文靜的歌，越high的我越喜歡」，更當場隨興秀一段舞技。阿嬤調侃自己就是個老頑童，1個星期去5天夜店，通勤來回3小時，就只為了去跳舞，就是喜歡在夜店隨著音樂的節奏起舞，一路跳到天亮再搭公車回家。舞蹈走freestyle的阿嬤說，她已經在夜店走跳30多年，從年輕就開始跳，一直到23歲那年被媽媽叫去結婚，只好收心不跳。

▼夜店阿嬤做自己，嚮往無拘無束「蹦迪」生活 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夜店阿嬤 。（圖／記者黃宥寧攝）

愛就像兩個人同桌喝酒，我乾杯，你隨意，如此而已

夜店阿嬤共有2段婚姻，第1段在花容月貌23歲那年。夜店阿嬤帶點無奈語氣說，「我年輕時很聽話，媽媽叫我去結婚我就去。」於是媽媽幫她找了收入穩定的警官嫁了，但婚後發現2人個性大相逕庭，她活潑先生古板，阿嬤更表示自己無法跟一個不愛的人「做愛做的事」，婚後1年多，警官先生就去家事法庭請求離婚，2人便好聚好散，她也隻身到美國生活。

第二段婚姻，夜店阿嬤到一家中國餐廳當服務生認識了上海籍廚師，2人越走越近便生下女兒，她以為她遇到這一生可以依靠的人，可以幸福快樂一輩子，但沒想到命運跟她開了一個大玩笑，先生劈腿了！她只好收拾傷心，把年幼女兒一起帶回台灣，從此不再相信愛情，放飛自己。

眾人皆醉而我獨醒因為我愛喝柳橙汁多冰

阿嬤跟記者說，「我就是叛逆，我去夜店也不喝酒，就愛柳橙汁多冰，夜店公關都知道。」看起來開朗的阿嬤去夜店其實有兩個重要原因，那就是唯一一個女兒和她其實並不親近，她也不想再找老伴，所以只好重拾年輕時熱愛跳舞的心，再去闖蕩夜店，第二個原因則是阿嬤的父親是一手創立三普機構的段青山，三普集團在1980~1990年在台北東區蓋過不少高級住宅，阿嬤也算是地產千金，只是她不願意多談和家人的事情，去夜店跳舞成了阿嬤最大的情感出口。

夜店阿嬤就愛蹦迪　連夜店公關都幫創IG

阿嬤現在的IG，則是由夜店公關幫她創的，記者也實際問到該公關，他表示「阿嬤超可愛，超會帶氣氛，我們都很愛她」，甚至還有客人會先私訊問他「阿嬤今天會來嗎？」，超多人都是想到夜店朝聖一睹阿嬤舞姿風采。

熱歌勁舞夜店阿嬤同時也是身心靈療育師

▼夜店阿嬤在夜店熱舞，同時也當起心靈導師幫涉世未深的年輕男女解惑。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼夜店阿嬤 。（圖／記者黃宥寧攝）

阿嬤拉起記者手說，「我去夜店除了跳舞，很多年輕弟弟妹妹都會來問我感情事情」，她看著記者手掌說，「妳其實不用工作就會很有錢喔，感情線算順遂，會有2段感情喔」，說著說著阿嬤舉起自己右手說，「妳看我的手掌這邊有斷痕，代表會離兩次婚，跟妳說吧手相很準的。」

▼夜店阿嬤IG粉絲達6000多人，阿嬤更承諾破萬要和粉絲一起跳到天亮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 夜店阿嬤。（圖／記者黃宥寧攝）

最後阿嬤說，「我就是要跳，跳到我跳不動為止，如果我的IG粉絲破萬，我就會在夜店陪所有粉絲、不管要拍照要跳舞都一起High到天亮再去吃宵夜」，人生苦短要跳才會快樂！

泰國限定口味

北市超商刀客「見頸即殺」...45度由上往下刺脖　懊悔：我成長了

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／《英雄本色》男星心臟病發逝世
IG藏可怕新功能　小帳現形「偷關注誰全看光」
快訊／遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明
性騷雞排妹「形象好男歌手」是誰？　網一看歌單驚：好像懂了
憲兵款「敞篷賓士」帥氣曝光　990萬元慢駛台北街頭
超級女神「信義夜店跳通宵」1周5天　驚人家世曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

送春節禮品突火燒車！彰化里長與里幹事驚險跳車逃生

超級女神驚人家世曝！1周5天信義夜店跳通宵　68歲嬤IG擁6千鐵粉

輕檔神車再添黑歷史！路殺截撞奪命　最陰「死亡彎道」PK閻王　

高嘉瑜也去過還PO文推廣！「沒柑橘採仍收費」果園主人竟暴打遊客

5寶爸女兒沒上學...竟是他爬不起來！喊話前雇主：願意接受50K工作

中市警分局長大隊長交接　盧秀燕：治安六都名列前茅「好還要更好」

4歲女童遭巴頭…施虐師開心打卡「好幸福」　母哽咽：我有多崩潰？

口袋藏套套…正宮抓包外遇！他竟咒：願妳癌症痛苦死去　法官怒了

潘懷宗涉詐助理費...200萬交保！士林地檢今提出抗告

館長槍擊案內幕》黃國昌：「99通電話」事務所律師早與寶和會往來

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

送春節禮品突火燒車！彰化里長與里幹事驚險跳車逃生

超級女神驚人家世曝！1周5天信義夜店跳通宵　68歲嬤IG擁6千鐵粉

輕檔神車再添黑歷史！路殺截撞奪命　最陰「死亡彎道」PK閻王　

高嘉瑜也去過還PO文推廣！「沒柑橘採仍收費」果園主人竟暴打遊客

5寶爸女兒沒上學...竟是他爬不起來！喊話前雇主：願意接受50K工作

中市警分局長大隊長交接　盧秀燕：治安六都名列前茅「好還要更好」

4歲女童遭巴頭…施虐師開心打卡「好幸福」　母哽咽：我有多崩潰？

口袋藏套套…正宮抓包外遇！他竟咒：願妳癌症痛苦死去　法官怒了

潘懷宗涉詐助理費...200萬交保！士林地檢今提出抗告

館長槍擊案內幕》黃國昌：「99通電話」事務所律師早與寶和會往來

臭豆腐太臭！主子「小手狂撥」急清理　憐憫眼神：奴才幹嘛吃便便

曹雅雯尾牙遭取消5場　成「疫情受災戶」崩潰急哭：紅包錢怎麼辦！

快訊／《英雄本色》林聰心臟病發逝世　享壽75歲

PORTER X 中衛口罩也太帥！牛年小巧思低調沾喜氣

他經過機械車位…藍車「滑落擊中」恐怖畫面曝光　網：絕命終結站

「台灣急著打疫苗嗎」　他列4大原因反問：冒風險趕第一批？

翁山蘇姬被囚禁又「跟川普有關」　張競：你是軍政府也會想動手

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

國民黨成立罷免吳思瑤總部　顏若芳批「不演了」：假罷免、真鬥爭

沖咖啡讓一群外國人瞬間安靜！傳奇大坊珈琲店關店前客人字條曝光

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

社會熱門新聞

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

情侶雙載男遭水泥車狠輾亡　警竟嗆：看到大車不閃？

5寶爸4個孩子發展遲緩！早療師本周進駐輔導

5寶爸前雇主喊話再幫：肯吃苦保障底薪5萬

奪命瞬間曝！恐怖水泥車輾斃男騎士

高中女「傳裸照救人」慘淪慾女！狼友狂肉搜崩潰

超級女神驚人家世曝！1周5天信義夜店跳通宵

網路釣魚偷帳密　3天21人被害「捲300萬」

兒時玩伴一通電話　他「轉交包裹」從大老闆變流亡逃犯

Uber司機恐攻酒駕撞死女騎士　殺人罪重判定讞

5寶爸女兒沒上學　竟是他爬不起來

轎車自撞2死！儀表板時速停在100　他最後PO文曝光

福生三號起火　船長、船員竟遭行刑式槍決！綁屍丟海

更多熱門

相關新聞

台中「3P秀」夜店再登版面！酒客打到店外　警秒制止

台中「3P秀」夜店再登版面！酒客打到店外　警秒制止

台中夜店「Super House」開幕以來時常登上媒體版面，先是因2名金絲貓（白俄羅斯籍）女舞者與男舞者做出3P性愛動作遭法辦，接著又有爆乳妹牽草泥馬登場，被質疑違反動保法。然而，安分不到1個月，1日凌晨3時又爆發酒客衝突，2派人馬先是在店內爭執後，一路吵到店外，甚至動手打了起來。警方獲報到場後，噴灑辣椒水，才制止這場鬧劇。

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

外送員偷吃鹹酥雞　1小時後又來接單

外送員偷吃鹹酥雞　1小時後又來接單

繼母調教13年「兒子升格當奶爸」喜抱女兒

繼母調教13年「兒子升格當奶爸」喜抱女兒

喵孫狂蹭要親親　高冷嬤暗爽藏不住

喵孫狂蹭要親親　高冷嬤暗爽藏不住

關鍵字：

蹦迪夜店台北熱舞網紅阿嬤

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

韓綜讚台灣防疫模範國！孝淵曝台南狀況

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面