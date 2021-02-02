馬3借無照男肇事6死　車主倒大楣了！民事賠償躲不掉

記者林悅／台南報導

台南市安南區台江大道二段2月1日深夜11時54分發生6死嚴重車禍！市警三分局警方查出22歲王姓駕駛無照開車，且違規超載，當時因車速過快，行經橋樑連接處時疑失控彈跳肇禍，該名借車的裴姓車主，根據道路交通管理處罰條例，將先重罰1萬2千元，還可能面臨民刑事官司。



▲王姓男子涉嫌無照駕駛向他人借得之自小客車載5名友人出遊，卻在台南發生自撞車禍，造成車上6人無生命跡象，送醫不治身亡。（圖／記者林悅攝，下同）



警方指出，《道路交通管理處罰條例》第21條規定，未領有駕駛執照駕駛小型車，處新台幣6千元以上1萬2千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，同時汽車所有人允許違規駕駛人駕駛其汽車者，也要處新台幣6千元以上1萬2千元以下罰鍰，並記該汽車違規紀錄1次。

台南市江信賢律師針對本案指出，車主借給未領有駕駛執照的駕駛人駕駛汽車，固然違反道路交通處罰條例第21條規定，此部分屬於保護他人的法律，當然車主在民法上就有連帶賠償的問題。

江信賢律師指出，在刑法上的過失致死，處罰的是該過失行為或者有無犯意聯絡，因為已經屬於過失行為，也就是應注意而未注意情事，難以認定事先有犯意聯絡；且車主根本沒有任何過失駕駛行為，車主應不成立刑法過失致死罪責。

這類案件實務已經很多了，沒看過車主被判刑的，除非是那個駕駛者是故意的，才會有成立共犯或幫助犯的問題，過失的不可能成立共犯。

江信賢律師並表示，就本案民事部分，因本案駕駛人與借車車主應該負民事上連帶損害賠償責任。民法第194條明定，不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。

據了解，民法2009年6月12日開始，已修改概括繼承為全面限定責任，也就是說，原則上只要沒有要拋棄繼承，就是法定限定繼承！限定繼承修法的目的就是希望保護繼承人的權益，所以限定繼承不用辦，繼承人不用像過往「概括繼承」必須承擔所有責任，背上一輩子的沈重負擔。本案駕駛人死亡，如果所以其賠償義務會由繼承人所繼承，但死者名下如無任何財產，繼承人自可以此主張，結論可能無需賠償。而車主可能就會面臨民事求償的問題。

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