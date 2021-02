美饒舌歌手炫「6.7億巨鑽植入前額」　網驚：幻視4ni？

▲美國饒舌歌手Lil Uzi Vert興奮展示前額植入的巨鑽。(圖/翻攝自fb、ig/liluzivert,下同)



實習記者陳妙津/綜合報導

美國饒舌歌手Lil Uzi Vert表示,自己把價值2400萬美元(約6.7億台幣)的粉紅巨鑽植入前額,並在社群軟體公布他現在的正面影片,引起網友熱議,不少人調侃他的造型宛如漫威(Marvel)電影中的英雄角色幻視(Vision),也擔心他最後會和幻視一樣落得寶石被搶的下場,不過Lil Uzi Vert老神在在直言「早就幫鑽石買好保險了」。

綜合外媒報導,26歲的Lil Uzi Vert周三在IG分享一則錄音室影片,畫面中的他得意展示前額約11克拉的粉色巨鑽,還不斷用手撥弄,掀起社群話題。他表示,這顆鑽石是2017年花費2400萬美元向珠寶商艾連特(Elliot Eliantte)購入,因要價不菲,必須分期付款,目前已還了數百萬美元。

Lil Uzi Vert的超狂舉動讓不少網友聯想到是漫威電影中,同樣前額有太陽寶石(Solar Jewel)的英雄幻視(Vision),因為幻視在電影《復仇者聯盟:無限之戰》(Avengers: Infinity War)中被壞蛋薩諾斯(Thanos)所殺,連寶石也被取下奪走,讓網友也紛紛關心他未來會不會有同樣下場,還有網友問為何非要植入前額,而不是把鑽石做成戒指配戴。

@LILUZIVERT when he pop out with that diamond in his headpic.twitter.com/xE11XqWEjm