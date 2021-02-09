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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府資政與國策顧問名單出爐　李遠哲、宋楚瑜未續聘

▲▼總統蔡英文發表敞廳談話。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蕭羽耘／台北報導

總統府9日公布，遴聘資政、國策顧問名單，這是總統蔡英文第二任期首度公布該名單，遴聘資政26人、國策顧問76人，聘期均自民國110年2月9日起至111年5月19日止。

總統府發言人張惇涵指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次遴聘資政26人、國策顧問76人。

這次遴選名單，資政部分包括監察院前院長張博雅，行政院兩位前院長林銓、張俊雄，以及獨派代表辜寬敏、政院前副院長葉菊蘭等人入列；國策顧問則包括前立委魏明谷、翁金珠，基隆慶安宮主任委員、副總統賴清德的舅舅童永等。

值得注意的是，親民黨主席宋楚瑜已退回資政聘書，這次不在資政名單內，中研院前院長李遠哲也未在資政名單中。

完整遴選名單如下：

資政：

王茂雄　田弘茂　吳勝雄（吳晟）　吳榮義　李明亮　李茂盛

李逸洋　沈國榮　林 全　林信義　姚嘉文　夏本‧嘎那恩

孫大川　張俊雄　張博雅　許勝雄　陳博志　陳繼盛

曾道雄　辜寬敏　黃茂雄　黃崑虎　葉菊蘭　劉昭惠

蕭新煌　顏志發

 

國策顧問：

王 禮　 方昇茂 白正憲 　田詒鴻 何美玥 　何黎星

吳靜吉　 吳寶田　呂子昌　 呂新民　李伸一　 李金龍

林子儀　 林見松　林金超　 邱俊邦　邱進福 施信民

施朝賢　 柯富揚　 洪團樟　 紀 政　胡清嫻　范振修

秦嘉鴻 　翁金珠　翁源水　 高靖秋　 康義勝　張田黨

張甲長　張光瑤　張金華　 張秋海　 莊維周　莊爵安

許肇祥　陳永昌　陳其南　 陳旺來　 陳金田　陳茂仁

陳哲芳　陳振文　 陳國欽　 陳添枝　陳義丕　曾貴海

游萬豐　湯文萬　程文俊　 童 永　賀陳旦　黃先柱

黃承國　黃金舜　黃俊森　 黃奕睿　黃員教　黃越綏

黃銘得　楊 信　詹宏志　 詹勳政　廖全平　廖武治

蔡天啟　鄭慶祥　 盧博基　賴春生　 謝世英　謝清志

魏明谷　羅榮光 　嚴雋泰　顧忠華

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