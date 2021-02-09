總統府資政與國策顧問名單出爐　李遠哲、宋楚瑜未續聘

▲總統蔡英文。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蕭羽耘／台北報導

總統府9日公布，遴聘資政、國策顧問名單，這是總統蔡英文第二任期首度公布該名單，遴聘資政26人、國策顧問76人，聘期均自民國110年2月9日起至111年5月19日止。

總統府發言人張惇涵指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次遴聘資政26人、國策顧問76人。

這次遴選名單，資政部分包括監察院前院長張博雅，行政院兩位前院長林銓、張俊雄，以及獨派代表辜寬敏、政院前副院長葉菊蘭等人入列；國策顧問則包括前立委魏明谷、翁金珠，基隆慶安宮主任委員、副總統賴清德的舅舅童永等。

值得注意的是，親民黨主席宋楚瑜已退回資政聘書，這次不在資政名單內，中研院前院長李遠哲也未在資政名單中。

完整遴選名單如下：

資政：

王茂雄 田弘茂 吳勝雄（吳晟） 吳榮義 李明亮 李茂盛

李逸洋 沈國榮 林 全 林信義 姚嘉文 夏本‧嘎那恩

孫大川 張俊雄 張博雅 許勝雄 陳博志 陳繼盛

曾道雄 辜寬敏 黃茂雄 黃崑虎 葉菊蘭 劉昭惠

蕭新煌 顏志發

國策顧問：

王 禮 方昇茂 白正憲 田詒鴻 何美玥 何黎星

吳靜吉 吳寶田 呂子昌 呂新民 李伸一 李金龍

林子儀 林見松 林金超 邱俊邦 邱進福 施信民

施朝賢 柯富揚 洪團樟 紀 政 胡清嫻 范振修

秦嘉鴻 翁金珠 翁源水 高靖秋 康義勝 張田黨

張甲長 張光瑤 張金華 張秋海 莊維周 莊爵安

許肇祥 陳永昌 陳其南 陳旺來 陳金田 陳茂仁

陳哲芳 陳振文 陳國欽 陳添枝 陳義丕 曾貴海

游萬豐 湯文萬 程文俊 童 永 賀陳旦 黃先柱

黃承國 黃金舜 黃俊森 黃奕睿 黃員教 黃越綏

黃銘得 楊 信 詹宏志 詹勳政 廖全平 廖武治

蔡天啟 鄭慶祥 盧博基 賴春生 謝世英 謝清志

魏明谷 羅榮光 嚴雋泰 顧忠華