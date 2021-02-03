　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

崑山科大創辦人李正合辭世　為技職教育奉獻一生獲頒總統府褒揚令

▲崑山科技大學創辦人李正合，為台灣技職教育奉獻一生，3日告別式上，行政院秘書長李孟諺代表頒發總統府褒揚令，感念為台灣技職教育的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學創辦人李正合，為台灣技職教育奉獻一生，3日告別式上，行政院秘書長李孟諺代表頒發總統府褒揚令，感念為台灣技職教育的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學創辦人李正合，為台灣技職教育奉獻一生，1月23日與世長辭，享耆壽95歲，3日告別式上，行政院秘書長李孟諺代表頒發總統府褒揚令，中國國民黨中央評議委員會主席團主席吳清基頒發黨旗、黨狀，台南市長黃偉哲則頒發「卓越市民」狀，感念為台灣技職教育的付出。

▲崑山科技大學創辦人李正合，為台灣技職教育奉獻一生，3日告別式上，行政院秘書長李孟諺代表頒發總統府褒揚令，感念為台灣技職教育的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李正合先生1926年出生於農家，甘肅省臨澤縣人，國民小學畢業後考上省立張掖中學，畢業後前往四川重慶就讀國立邊疆學校（現為大陸地區國立民族大學）師範部生化組；1948年大學畢業後，奉教育部指派渡海來到台灣，經當時的省教育廳分發至嘉義女中任職，開啟教職生涯。而後陸陸續續奉命調任到台南一中、台東農校、台南二中擔任生物教師，十餘年間，建樹各校科學館有成，獲教育廳的獎譽，他撰寫了《博物學精粹》、《生物學精粹》等書和製作掛圖等教具，同時將牧草適應性的專研結果推廣至農家，教學、研究績效斐然，1958年起受聘為成功大學的講師。

▲崑山科技大學創辦人李正合，為台灣技職教育奉獻一生，3日告別式上，行政院秘書長李孟諺代表頒發總統府褒揚令，感念為台灣技職教育的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李正合先生素有興學樹人的宏願，當年適逢政府獎勵私人興學，1959年春天在林占鰲先生慨允贊助下，即放膽著手進行規劃創辦一所私立中學。1961年時興建「崑山中學」第一幢建築，其創辦的第一所學校於焉誕生。後來陸續開辦初中部、高中部、高職部和附設補校等學制，在他戮力的經營下，崑山中學在不到10年之間，已然成為完整的綜合中學。

繼辦理崑山中學有成後，李正合先生體認到在南部地區除了成功大學外，尚缺乏培植工商業中級人才的專科學校，遂積極籌備成立專科學校，1965年擇地於現台南市永康區大灣里（古稱「鯽魚潭」故址）動土建設，同年8月教育部函准設立「崑山工業專科學校」。草創初期，他事必躬親、胼手胝足，擬定建築現代化、教學科學化、設備標準化、管理制度化、環境公園化等五大目標，稟承「堅毅誠樸」校訓辦學，因辦學績效佳、校譽日隆，1996年，與當時台北、高雄、雲林等知名國立專科學校，成為我國教育史上第一批改制技術學院之專科學校，並於2000年升格為「崑山科技大學」。

▲崑山科技大學創辦人李正合，為台灣技職教育奉獻一生，3日告別式上，行政院秘書長李孟諺代表頒發總統府褒揚令，感念為台灣技職教育的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在第一任校長何緒纘博士過世後，李正合於1968年起接任校長，直到1997年1月屆齡而「功成身退」後，繼以「創辦人」身份持續關心學校，扮演一個稱職的顧問角色，並以其多年的豐富行政經驗，及敏銳的觀察能力協助學校。

李正合先生自開展教育志業以來，辦學成效顯揚，獲獎無數。1969年9月，以傑出大專院校創辦人兼校長身分，榮獲蔣中正總統召見嘉勉；1980年9月，榮獲蔣中正總統召見，參加擴大早餐會；1985年承辦第16屆大專運動會並擔任大會主席，開啟五專承辦大型運動會先例；1988年9月，榮膺教育部服務40年資深優良教師並獲列「杏壇芬芳錄」，榮獲李登輝總統召見、行政院俞國華院長表揚；1993年7月，以全國特保最優人員，榮獲李登輝總統頒獎褒揚；2014年7月18日則榮獲教育部頒發第三屆「技職教育貢獻獎」。

▲崑山科技大學創辦人李正合，為台灣技職教育奉獻一生，3日告別式上，行政院秘書長李孟諺代表頒發總統府褒揚令，感念為台灣技職教育的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李正合先生將一生的熱誠都奉獻在臺灣這塊土地的教育上，縱橫技職教育，底薀辦學方針，是終身的教育園丁，「將教育在地化的先趨、將技職教育化的耆老。」是這一生奉獻教育的最佳成就寫照。他畢生奉獻興辦教育事業，作育英才無數，對台灣技職教育貢獻良多，實為教育界之表率，其事蹟符合褒揚條例第2條第4款「興辦教育文化事業，發揚中華文化，具有特殊貢獻者」規定，獲總統府明令褒揚，他是杏壇典範，所留下的身教、言教及事功，將讓後世景仰與思念，生生世世，永不止息。

經典Tiffany銀飾手鍊
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹忍不住哭了！網攻擊說謊騙人：到底做到哪裡才夠
防疫延後開學家長戰翻　教育部網站討論到掛掉了
2/20原訂補班課日「變寒假」　教育部長：不用再補課
記者提炒作沒證據　雞排妹「當場變臉發火」曝公關舉動
雞排妹當眾怒了　遭逼問證據爆氣：就算自殺還是沒人相信
快訊／翁立友挺提告　雞排妹強硬回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海底撈店員殺出「唱分手快樂」　她吃一半爆哭！友笑：全店都知道

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？張上淳親自解釋！

怨教育部「臨時宣布」！開學延後4天家長無奈：防疫假不好請

小孩誰帶？防疫延後開學「2派家長戰翻」教育部網站當機一片慘白

崑山科大創辦人李正合辭世　為技職教育奉獻一生獲頒總統府褒揚令

2/20原訂補班課日「延後開學變寒假」　教育部長：免再補課

台東衛生局長脫口爆「案916回鄉居隔確診」　縣府急回：一時失言

案913「血清抗體」採檢出爐！　莊人祥：應感染比較久

名嘴爆疫苗簽約金遭退　陳時中駁：連五千塊都沒有、絕無五千萬美金

選熱門科系就有好工作？包正豪：不卯起來拚你就只能當渣

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

海底撈店員殺出「唱分手快樂」　她吃一半爆哭！友笑：全店都知道

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？張上淳親自解釋！

怨教育部「臨時宣布」！開學延後4天家長無奈：防疫假不好請

小孩誰帶？防疫延後開學「2派家長戰翻」教育部網站當機一片慘白

崑山科大創辦人李正合辭世　為技職教育奉獻一生獲頒總統府褒揚令

2/20原訂補班課日「延後開學變寒假」　教育部長：免再補課

台東衛生局長脫口爆「案916回鄉居隔確診」　縣府急回：一時失言

案913「血清抗體」採檢出爐！　莊人祥：應感染比較久

名嘴爆疫苗簽約金遭退　陳時中駁：連五千塊都沒有、絕無五千萬美金

選熱門科系就有好工作？包正豪：不卯起來拚你就只能當渣

CUBE娛樂正式發公告：解除Elkie專屬合約，退出女團CLC！

台泥張安平：廢棄物也能變珠寶！DAKA開放生態循環工廠今啟動

貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩震怒令改組　他分析：嚇壞了

海底撈店員殺出「唱分手快樂」　她吃一半爆哭！友笑：全店都知道

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？張上淳親自解釋！

人人影視GG了！警方查盜版抓14人　陸網友怒喊：開放NetFlix、YT

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮　送心意也送好運氣

雞排妹忍不住哭了！網攻擊說謊騙人：我到底做到哪裡才夠

過年包多少給爸媽？　網曝「這數字」：吉利又不寒酸

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

有12歲以下孩童　2/18-2/21可請防疫照顧假

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

看完2張「手部X光」照　別逼學齡前孩子寫字

發霉臉盆透露女醫師內心真相　前夫舅怒：陳家娶到她就是衰

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

女醫產後就變臉！家中大肆嗆聲　威脅大姑要玉石俱焚

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

更多熱門

相關新聞

總預算2.13兆　總統府：行政團隊會全力衝刺

總預算2.13兆　總統府：行政團隊會全力衝刺

立法院臨時會院會29日三讀通過中央政府總預算案，原編列歲出新台幣2.16兆元總預算，刪除256億元，刪減比例1.18%。對此，總統府表示，相信在行政院蘇貞昌院長的領導下，行政團隊一定會全力衝刺、全力打拚，展現效率與執行力，繼續推動國家的發展、安定以及繁榮，讓台灣與全球經濟復甦的脈動繼續往前進。

日本311地震十週年　蔡英文秀日文「きずな」：期許友情長長久久

日本311地震十週年　蔡英文秀日文「きずな」：期許友情長長久久

蔡英文聞扁媽病逝「深感不捨」　總統府將規劃適時致意

蔡英文聞扁媽病逝「深感不捨」　總統府將規劃適時致意

監察院11:0彈劾丁允恭　總統府：尊重監委相關調查

監察院11:0彈劾丁允恭　總統府：尊重監委相關調查

印尼6.5強震　蔡英文表達哀悼慰問

印尼6.5強震　蔡英文表達哀悼慰問

關鍵字：

崑山科大李正合總統府褒揚令

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面