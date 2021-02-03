崑山科大創辦人李正合辭世　為技職教育奉獻一生獲頒總統府褒揚令

▲崑山科技大學創辦人李正合，為台灣技職教育奉獻一生，3日告別式上，行政院秘書長李孟諺代表頒發總統府褒揚令，感念為台灣技職教育的付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學創辦人李正合，為台灣技職教育奉獻一生，1月23日與世長辭，享耆壽95歲，3日告別式上，行政院秘書長李孟諺代表頒發總統府褒揚令，中國國民黨中央評議委員會主席團主席吳清基頒發黨旗、黨狀，台南市長黃偉哲則頒發「卓越市民」狀，感念為台灣技職教育的付出。

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李正合先生1926年出生於農家，甘肅省臨澤縣人，國民小學畢業後考上省立張掖中學，畢業後前往四川重慶就讀國立邊疆學校（現為大陸地區國立民族大學）師範部生化組；1948年大學畢業後，奉教育部指派渡海來到台灣，經當時的省教育廳分發至嘉義女中任職，開啟教職生涯。而後陸陸續續奉命調任到台南一中、台東農校、台南二中擔任生物教師，十餘年間，建樹各校科學館有成，獲教育廳的獎譽，他撰寫了《博物學精粹》、《生物學精粹》等書和製作掛圖等教具，同時將牧草適應性的專研結果推廣至農家，教學、研究績效斐然，1958年起受聘為成功大學的講師。

李正合先生素有興學樹人的宏願，當年適逢政府獎勵私人興學，1959年春天在林占鰲先生慨允贊助下，即放膽著手進行規劃創辦一所私立中學。1961年時興建「崑山中學」第一幢建築，其創辦的第一所學校於焉誕生。後來陸續開辦初中部、高中部、高職部和附設補校等學制，在他戮力的經營下，崑山中學在不到10年之間，已然成為完整的綜合中學。

繼辦理崑山中學有成後，李正合先生體認到在南部地區除了成功大學外，尚缺乏培植工商業中級人才的專科學校，遂積極籌備成立專科學校，1965年擇地於現台南市永康區大灣里（古稱「鯽魚潭」故址）動土建設，同年8月教育部函准設立「崑山工業專科學校」。草創初期，他事必躬親、胼手胝足，擬定建築現代化、教學科學化、設備標準化、管理制度化、環境公園化等五大目標，稟承「堅毅誠樸」校訓辦學，因辦學績效佳、校譽日隆，1996年，與當時台北、高雄、雲林等知名國立專科學校，成為我國教育史上第一批改制技術學院之專科學校，並於2000年升格為「崑山科技大學」。

在第一任校長何緒纘博士過世後，李正合於1968年起接任校長，直到1997年1月屆齡而「功成身退」後，繼以「創辦人」身份持續關心學校，扮演一個稱職的顧問角色，並以其多年的豐富行政經驗，及敏銳的觀察能力協助學校。

李正合先生自開展教育志業以來，辦學成效顯揚，獲獎無數。1969年9月，以傑出大專院校創辦人兼校長身分，榮獲蔣中正總統召見嘉勉；1980年9月，榮獲蔣中正總統召見，參加擴大早餐會；1985年承辦第16屆大專運動會並擔任大會主席，開啟五專承辦大型運動會先例；1988年9月，榮膺教育部服務40年資深優良教師並獲列「杏壇芬芳錄」，榮獲李登輝總統召見、行政院俞國華院長表揚；1993年7月，以全國特保最優人員，榮獲李登輝總統頒獎褒揚；2014年7月18日則榮獲教育部頒發第三屆「技職教育貢獻獎」。

李正合先生將一生的熱誠都奉獻在臺灣這塊土地的教育上，縱橫技職教育，底薀辦學方針，是終身的教育園丁，「將教育在地化的先趨、將技職教育化的耆老。」是這一生奉獻教育的最佳成就寫照。他畢生奉獻興辦教育事業，作育英才無數，對台灣技職教育貢獻良多，實為教育界之表率，其事蹟符合褒揚條例第2條第4款「興辦教育文化事業，發揚中華文化，具有特殊貢獻者」規定，獲總統府明令褒揚，他是杏壇典範，所留下的身教、言教及事功，將讓後世景仰與思念，生生世世，永不止息。

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