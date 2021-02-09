LIVE／ 國安沒有假期　蔡英文上午11：40出面發表談話

記者蘇晏男、陳家祥／台北報導

農曆新年7天連假明日登場，總統府9日上午臨時通知總統蔡英文於11點40分發表公開談話。總統府發言人張惇涵解釋，國安沒有假期，蔡英文在農曆年前最後上班日上午召開國安高層會議，就區域安全局勢及疫情發展因應等議題，進行政府各部門的部署作為研析，並於會議後發表敞廳談話。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

去年國軍偵獲將近2千架共機擾台，但2021年該情況未緩解。根據國防部公布的資訊，從今年元旦起至2月8日止，共軍總計派遣89架次共機闖我西南空域。此外，近期更是連續17天「報到」。

對於明天登場的農曆春節年假，蔡英文認為國安沒有假期，她在國人準備休假的前夕也召開了國安高層會議，針對台灣周邊與區域安全、新冠疫情、政府相關因應作為，聽取研析並做指示，隨後也在總統府敞廳，發表公開談話。

對於明天登場的7天春節連假，蔡英文9日一早也透過臉書提醒民眾國道疏運管制，並呼籲搭乘台鐵、高鐵、客運等大眾運輸要戴口罩，也禁止飲食，「一起團結防疫好過年」。

春節國道疏運措施：

一、收費措施

1.單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：連假期間採單一費率。

2.路段差別費率：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

3.暫停收費：每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制

1.初一～初三（2月12日至14日），每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

2.初三～初五（2月14日至16日），每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

3.初四～初五（2月14日至15日），每日13至18時，實施國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪入口匝道高乘載管制。

三、入口匝道封閉

1.小年夜～初三（2月10日至14日），每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

2.初一～初三（2月12日至14日），每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。

3.初三～初四（2月14日至15日），每日0至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

4.初三～初四（2月14日至15日），每日7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

▼蔡英文提醒春節疏運措施。（圖／翻攝蔡英文臉書，點圖可放大）