台南市小內閣第一波人事案　戴謙接任副市長

▲新任台南市副市長將由戴謙接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長許育典借調期滿請辭，台南市長黃偉哲宣布由崑山高中校長戴謙接任副市長，另民政局長顔振標調任參事兼災防中心主任，由前選舉委員會主任委員室主任姜淋煌接任。

▲台南市副市長許育典借調期滿，將回歸成大教職。

原民會及客委會兼任主委尤天鳴請辭，原民會由台南市政府教育局原住民族教育資源中心主任白惠蘭接任、另客委會主委由財團法人人本教育文教基金會南部辦公室主任古秀妃擔任。戴謙將於3月1日上任，其餘3人將擇期辦理交接。

黃偉哲市長表示，許育典擔任副市長2年多以來，非常用心投入市政，尤其在承辦國慶煙火期間，與中央就開了20多次會，在他的督導協調下，戮力從公把煙火辦得盡善盡美，他要特別感謝。

對於顔振標從事務官轉任政務官擔任民政局長，承受很大的壓力，不管在議會的折衝協調或市府民政局龎雜的業務，都非常盡心盡力，黃偉哲市長也給予高度肯定。

台南縣市合併後，原來的民族事務委員會，現在已改為原住民族事務委員會，黃偉哲市長也感謝尤天鳴擔任主委期間，不但將原住民事務推動得很好，同時順利籌設客家事務委員會，居功厥偉，對於尤主委的付出及心力，黃偉哲市長表示感謝。

台南市府人事新名單，確定由戴謙接任副市長，民政局長顏振標去職，由前台南市選委會副總幹事姜淋煌接任，台南市議會國民黨團副書記長蔡育輝指出，文官體制是政府運作穩定與否以及是否貫徹的關鍵，豐富的技術官僚更是政府寶貴的人才，民政局長顏振標曾任台南市農業局、環保局長，紮實的文官歷練，對比新任民政局長的姜淋煌，不具公務人員資格，沒有技術官僚經驗，只靠一張嘴，就掌管台南市第一大局民政局，相對於遭調參事被冰凍的顏振標，支持者當然寒心。歷練豐富的技術官僚被打敗，所以鄉親紛紛批評說市長被綁架了！難怪最近黃偉哲全國名調居然掉到第十一名。

蔡育輝誠懇的提醒黃偉哲，文官體制任是培養人才的搖籃，絕不能成為靠關係、後門者的酬庸天堂，若黃偉哲放任這種情況惡化下去，不光民調下滑，未來連任之路都會佈滿荊棘。

經典不敗、滋潤不膩

