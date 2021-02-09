　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市小內閣第一波人事案　戴謙接任副市長

▲台南市副市長許育典借調期滿，將回歸成大教職，新任副市長由戴謙接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新任台南市副市長將由戴謙接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長許育典借調期滿請辭，台南市長黃偉哲宣布由崑山高中校長戴謙接任副市長，另民政局長顔振標調任參事兼災防中心主任，由前選舉委員會主任委員室主任姜淋煌接任。

▲台南市副市長許育典借調期滿，將回歸成大教職，新任副市長由戴謙接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長許育典借調期滿，將回歸成大教職。

原民會及客委會兼任主委尤天鳴請辭，原民會由台南市政府教育局原住民族教育資源中心主任白惠蘭接任、另客委會主委由財團法人人本教育文教基金會南部辦公室主任古秀妃擔任。戴謙將於3月1日上任，其餘3人將擇期辦理交接。
黃偉哲市長表示，許育典擔任副市長2年多以來，非常用心投入市政，尤其在承辦國慶煙火期間，與中央就開了20多次會，在他的督導協調下，戮力從公把煙火辦得盡善盡美，他要特別感謝。

對於顔振標從事務官轉任政務官擔任民政局長，承受很大的壓力，不管在議會的折衝協調或市府民政局龎雜的業務，都非常盡心盡力，黃偉哲市長也給予高度肯定。

台南縣市合併後，原來的民族事務委員會，現在已改為原住民族事務委員會，黃偉哲市長也感謝尤天鳴擔任主委期間，不但將原住民事務推動得很好，同時順利籌設客家事務委員會，居功厥偉，對於尤主委的付出及心力，黃偉哲市長表示感謝。

台南市府人事新名單，確定由戴謙接任副市長，民政局長顏振標去職，由前台南市選委會副總幹事姜淋煌接任，台南市議會國民黨團副書記長蔡育輝指出，文官體制是政府運作穩定與否以及是否貫徹的關鍵，豐富的技術官僚更是政府寶貴的人才，民政局長顏振標曾任台南市農業局、環保局長，紮實的文官歷練，對比新任民政局長的姜淋煌，不具公務人員資格，沒有技術官僚經驗，只靠一張嘴，就掌管台南市第一大局民政局，相對於遭調參事被冰凍的顏振標，支持者當然寒心。歷練豐富的技術官僚被打敗，所以鄉親紛紛批評說市長被綁架了！難怪最近黃偉哲全國名調居然掉到第十一名。

蔡育輝誠懇的提醒黃偉哲，文官體制任是培養人才的搖籃，絕不能成為靠關係、後門者的酬庸天堂，若黃偉哲放任這種情況惡化下去，不光民調下滑，未來連任之路都會佈滿荊棘。

經典不敗、滋潤不膩

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
藍心湄家中浴室跌倒住院！　現況曝光
台積電發紅包！　員工分紅每人平均領139萬
企鵝妹「弟弟沒隔離」被趕走！　打包離開竟開嗆
人妻「捲款偷黃金」落跑！見老公崩潰冷回：跟我睡不用錢？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲視察大台南智慧交通中心　慰勉春節執勤人員辛勞

車禍PO文尋求目擊者！　一分局交通分隊員警積極協助家屬放下心中大石！

感謝市容整潔幕後英雄　潘孟安致贈加菜金慰勞清潔隊員

記得戴口罩！春節寺廟走春祈福　屏東各宗教團體響應做防疫

瑪家鄉屏專五道路、千年古城舊筏灣觀光啟用　預約每日限250位

台南市小內閣第一波人事案　戴謙接任副市長

認定完成改善　台南學甲農地爐碴案複驗檢測符合規定

毛小孩安心過好年　基隆產發處提醒飼主：備妥寵物用品、藥品

金山財神廟求財車潮爆量　金山警分局實施「總量管制」

春節期間新竹縣遊樂園優惠　靜態裝置藝術活動一次看

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

陳意涵遭林心如狠酸「薪水不如沒經驗的工班」 藍心湄挺創業：賣命給老闆不如賣給自己

黃偉哲視察大台南智慧交通中心　慰勉春節執勤人員辛勞

車禍PO文尋求目擊者！　一分局交通分隊員警積極協助家屬放下心中大石！

感謝市容整潔幕後英雄　潘孟安致贈加菜金慰勞清潔隊員

記得戴口罩！春節寺廟走春祈福　屏東各宗教團體響應做防疫

瑪家鄉屏專五道路、千年古城舊筏灣觀光啟用　預約每日限250位

台南市小內閣第一波人事案　戴謙接任副市長

認定完成改善　台南學甲農地爐碴案複驗檢測符合規定

毛小孩安心過好年　基隆產發處提醒飼主：備妥寵物用品、藥品

金山財神廟求財車潮爆量　金山警分局實施「總量管制」

春節期間新竹縣遊樂園優惠　靜態裝置藝術活動一次看

晶華拚內需「精品業績年增六成！」　潘思亮獲頒觀光最佳負責人獎

灰熊慘吞4連敗　莫蘭特：必須在防守端專注

超佛心！友達6000位員工提前領到退休金「還可留任」　合計發放25億元

詐騙新手法？她去超商領包裹拿到「空蛋盒」　網友反推：賣家貼心

李芷婷5年爆紅「心智45歲」過熟　嘆「上半身」零長進！

情人節「玫瑰花甜筒」洗版IG！蜜桃牛奶口味讓人吃完還想再吃

WHO排除新冠病毒「實驗室外洩」　專家曝3大傳播途徑

豆花妹終於大方談阿璞...關鍵原因曝光　情牽5年甜放閃❤️：小氣鬼

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

黃偉哲視察大台南智慧交通中心　慰勉春節執勤人員辛勞

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

台南藍軍請黃偉哲7天年假勿收停車費

桃園急救責任醫院　春節服務不打烊

確定無風險！　鄭文燦訪視大溪老街

天氣好短期葉菜生長快　價格跌破10元關卡

桃園單周受理近8,000件　大型傢俱申請

瑞士男搭火車遺失皮夾　他撿到送警招領找到失主

大媽閒聊遇消防小鮮肉竟被電暈...一氧化碳中毒啦

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　線上直播同歡

超商廣告販售錢母　紫南宮：從未銷售擬提告

台電董事長楊偉甫　慰勞桃園員工辛勞

新北擴大紅線夜間時段停車範圍

黃偉哲慰勉警察人員及協勤五力

金山財神廟求財爆車潮　警實施總量管制

春節威力掃蕩　馬祖海巡聯合誓師展決心

更多熱門

相關新聞

黃偉哲視察大台南智慧交通中心

黃偉哲視察大台南智慧交通中心

台南市政府為迎接今年春節連續假期的人潮，提供遊客交通順暢、接駁便捷的服務，市政團隊已依市長黃偉哲的指示，完成各大景點的交通疏導及管制措施，並規劃春節執勤人力，市長黃偉哲9日前往大台南智慧交通中心聽取執勤計畫，並慰勉春節執勤人員的辛勞。

台南學甲農地爐碴案複驗檢測符合規定

台南學甲農地爐碴案複驗檢測符合規定

呂維胤親送狗糧台南警衛犬過年也加菜

呂維胤親送狗糧台南警衛犬過年也加菜

台南藍軍請黃偉哲7天年假勿收停車費

台南藍軍請黃偉哲7天年假勿收停車費

台南女惡整攤商　訂4300元炸物、甜粿棄單

台南女惡整攤商　訂4300元炸物、甜粿棄單

關鍵字：

台南小內閣人事戴謙

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

即／2分2震！5.7強震警報沒響

戶頭剩66元！岳母罵三字經　下秒「霸氣舉動」惹哭網

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

翁立友又被控性騷擾！

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面