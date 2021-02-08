台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「逼30分鐘做好」惡整市場攤商

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名女子6日傍晚6點到新市菜市場，分別向2個商家點了3000元的年糕、1300元的鹹酥雞，還要求半小時內做好，稱「等等開車來載」，怎料之後一去不回，疑似惡意棄單，讓店家損失慘重，只能PO網提醒其他商家注意。

當時一名身穿灰色上衣、頭綁馬尾的女子來到市場攤商街，向年糕店、鹹酥雞業者下單，聲稱是幫同事買，等等要開車來載，但必須半小時內準備好，因為她還要回去交差。

▲▼女子惡意棄單，被監視器清楚拍下。（圖／東森新聞）

語畢，女子接起手機，說了一句「我大概6點半回去」。店家信以為真，加上訂單內容不少、時間緊迫，立刻來著手準備，怎料竟是一場騙局。

鹹酥雞業者大罵，女子行徑惡劣，點了紅糟肉、魷魚肉、大花枝丸等高單價炸物，還指定要分成1包包來裝，卻惡意棄單，「我本來想說去報警，但年節到了，我們沒時間去（報案），她就是用這種心態來騙我們這些商家！」

▲炸物攤損失慘重，只能自行吸收。（圖／東森新聞）

年糕店業者說，當時店員在幫忙準備箱子，女子說要去開車，卻再也沒有回來，「我們這邊價值大概3000多塊，雖然她東西沒有拿走，但讓我們花辛苦準備，真的很浪費時間」。

由於炸好的鹹酥雞不能轉售，炸物攤老闆只能將食物分給左鄰右舍，自行吸收損失，所幸年糕、發糕等商品可以再轉售，損失不至於太大。事後，店家將影像PO上網，提醒同業注意，警方也已介入偵辦，將進一步釐清女子棄單動機。

▲年糕店以為接到大訂單，最後白忙一場。（圖／東森新聞）