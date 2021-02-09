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認定完成改善　台南學甲農地爐碴案複驗檢測符合規定

我們想讓你知道…台南學甲農地爐碴案，由環保局公開會同台南市議會、環保署、市府單位及在地里長，歷經2次現場查證及採樣抽測作業，最終檢驗結果已於1月底出爐，爐碴粒料確認完成清理，土壤採樣檢測結果遠低於土壤監測標準，已完成改善。

▲台南學甲農地爐碴案，歷經2次現場查證及採樣抽測作業，最終檢驗結果採樣檢測遠低於土壤監測標準，已完成改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲農地爐碴案，歷經2次現場查證及採樣抽測作業，最終檢驗結果採樣檢測遠低於土壤監測標準，已完成改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲農地爐碴案，由環保局公開會同台南市議會、環保署、市府單位及在地里長，歷經2次現場查證及採樣抽測作業，最終檢驗結果已於1月底出爐，爐碴粒料確認完成清理，土壤採樣檢測結果遠低於土壤監測標準，已完成改善。

學甲農地爐碴案，市府環保局以嚴謹、公開的態度監督清理作業，要求業者落實於180個工作天內完成。明祥馨公司2020年9月4日至11月18日清理學甲農地大灣段爐碴粒料期間，環保局除派員監控開挖工作及管控清運至合法暫置區，又公開清運工作日誌及各階段的處理及檢測資訊，相關資訊均公開於環保局網頁。更設置24小時直播，讓關心此案的各界人士，可以隨時上網監督開挖執行狀況。

此外，也就案場農地地下水、土壤、積水池進行水質定期採樣檢測、而每挖除1000公噸即採樣1次的檢測，數值皆未超過法定標準，清理期程快速更創全國爐碴案件首例，約2.5個月完成清理4萬3千餘公噸，清理面積約1.5公頃。環保局在2020年12月18日及2021年1月15日2次邀集相關單位共同現勘查驗，均符合標準。

▲台南學甲農地爐碴案，歷經2次現場查證及採樣抽測作業，最終檢驗結果採樣檢測遠低於土壤監測標準，已完成改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，2016年以隨機開挖確認清理狀況，此次查驗市府為慎重起見，除了開挖確認是否完成清理外，也參照「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」將土地的面積劃分成12格，逐一檢查並進行土壤採樣現場查驗作業，抽採12個樣本分析砷、汞、 鎘、鉻、銅、鎳、鉛、鋅等8大重金屬，檢測結果於2021年1月4日出爐，僅有1個網格之樣本驗出191 mg/Kg的鉻，超過土壤污染監測標準，至於其他 11 個網格之樣本則認定改善完成。

為此，環保局又於2021年1月15日會同相同單位針對未通過之網格再次進行採驗，由業者先行針對該樣本對應的網格範圍進行挖掘工作，現場再挖除179公噸之土壤共計22車次，後續再由環保局對該網格採集1個樣品送驗，檢測結果1月26日出爐，均低於土壤污染監測及管制標準，認定全案12個網格均已完成改善。

環保局強調對於本案均採取高標準之方式要求明祥馨公司清運改善，清理之效率及全民監督之公開機制可說是全國首創，也感謝各界共同以最嚴格的監督管控，一起守護環境，把關環境正義。

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