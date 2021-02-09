獨／砸6千萬搶賺防疫財　整櫃醫療手套變磚頭！他淚喊：國際詐騙

▲貨櫃在丹麥海關開箱的畫面，瓊斯表示當時發現裡頭全是磚頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／台南報導

隨著新冠肺炎的病毒變異，全球的疫情緊繃，相對的防疫配備就越發重要，看準了這波疫情財，台灣一名男子向國外下訂單，購買醫療手套想要賺一筆，但沒想到花6000萬買來的醫療手套，在海關開箱時卻成了一塊塊的磚頭，驚覺自己被詐騙，目前已經向警方報案，透過國際刑警來偵辦。

被詐騙的男子瓊斯向《ETtoday新聞雲》投訴，這起交易是透過台灣一名蘇姓導演，當時蘇導演宣稱自己跟馬來西亞一間工廠有合作關係，他也是工廠的股東之一，可以提供醫療手套的供貨，去年7月雙方談妥簽約，訂了3萬5千箱醫療手套，瓊斯匯款2百多萬美金到馬來西亞工廠後，原本預計出貨時間是在2到3周，但是卻被拖延近3個月才交貨。

▲台灣男瓊斯表示貨櫃裡頭的醫療手套全變成磚頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲瓊斯已經向台灣警方報案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

10月份好不容易盼到出貨，預計總數會有10個貨櫃，雙方也約定在丹麥交貨，但是丹麥港口收到第四個貨櫃時，發現其中有一個貨櫃裡頭的貨被調換成了磚頭，瓊斯十分訝異，直覺遭詐騙，接下來運送來的貨櫃全部請海關幫忙打開貨櫃，確認裡頭的貨究竟是什麼東西。

「我們受到詐騙了！」瓊斯無奈表示，「當時收到貨，有跟馬來西亞工廠、跟蘇導演做確認，但是他們都一直在推卸責任，說是被其他的地方掉包的，但因為物流的部分都是由工廠來負責，所以都是他們在接觸所有的運輸事宜，所以這個部分一定是他們調換的。」瓊斯已經在台灣報案，目前整起案件交由刑事局轉往國際刑警偵辦當中。