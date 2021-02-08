全聯福袋頭獎再加碼！特斯拉升級2021新版　市值358萬

▲全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，其中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」將加碼升級至2021最新版，市值近358萬元！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心今年大年初一福袋為「雙頭獎」，原先祭出市值354萬元的保時捷、市值333萬的特斯拉，其中因配合特斯拉改款升級，所以特別加碼回饋消費者，將原本市值333萬「Tesla Model X」，加碼升級至2021最新版，市值近358萬元！

全聯表示因配合Tesla改款升級，特別加碼回饋消費者，將原本市值333萬「Tesla Model X」，加碼升級至2021最新版，市值近358萬元。除此之外還有市值354萬元的「Porsche Cayenne」，以及22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車（市值74,980元/部）；再加上餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項共有222名，總市值將近千萬，再次創下全聯福袋獎項數、總價值雙重史上新高紀錄。

全聯福袋將於大年初一2月12日（五）上午9點開賣，接著下午1點直播抽獎，抽出12組中獎序號，先抽特別獎再抽新騎獎，最後抽出特仕獎與寶石獎。直播現場將立即公布幸運號碼，讓消費者零時差感受抽獎氣氛，觀看平台分別有全聯官方臉書與LINE帳號。

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