暴衝撞進全聯！銀色轎車破門「輪下一地禮盒」　網笑：請支援輸贏

▲有車子暴衝進全聯。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者鄺郁庭、吳奕靖／高雄報導

「請支援收銀！」有網友日前在臉書《爆廢公社二館》貼出一張照片，只見有一輛車竟然撞進超市裡，把許多疊好的商品堆撞倒，最後停在貨架前面。照片曝光短短1小時，馬上引發將近5千人按讚，許多網友都看傻，「一定是外送員取單」、「是去搶福袋嗎」、「應該是急著搬年貨」，「現在全聯也有得來速喔？」

看看照片，一台銀色轎車斜斜地停在貨架旁，駕駛座車門正開著，但這並不是什麼室內停車場，而是車主似乎誤踩油門或失控，直接撞進超市裡，讓不少禮盒被撞落在地。仔細看還會發現，出入口一旁還有穿著制服的店員，感覺像是在處理這讓人傻眼的事件。

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▲這一撞，滿地都是散落的禮盒。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

這一幕讓原PO忍不住冒出一句「請支援收銀。」不少人則是荒謬到笑出來，「名符其實的購物車呀」、「這一看就知道進來搶年貨的」、「開車那麼遠只為了攻擊我的超市」、「這是有故事的，老婆：把車開來門口越近越好，老公：這樣夠近嗎」、「火速趕往現場」、「買太多，開車去載方便。」

還有網友覺得這車主實在太危險，也很擔心有沒有人受傷，「沒人員受傷吧」、「未看先猜三寶扯車輛暴衝」、「這年頭逛街都覺得危險」、「這確定有駕照嗎」、「到底怎麼開的，有夠可悲」、「這年頭開店風險係數是有多高」、「真心覺得好多開車人都好危險喔！」

對此，高雄全聯回應，12點50分許，39年次的宋姓婦人本來要購物，緩慢駛進全聯金獅湖店前停車格時（騎樓地退縮），疑因誤踩油門往前車頭衝進店內，駕駛無受傷無酒精反應，店內顧客輕微驚嚇擦傷，無大礙無送醫，事後會再向駕駛求償。