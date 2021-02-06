1500家基層醫療門診量遽減　鄭文燦爭取中央提前撥付2月健保費

▲1,500家基層醫療院所門診量遽減，鄭文燦爭取提前撥付健保費。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日於市府防疫專案會議時表示，受到部桃群聚事件衝擊，桃園約1,500家基層醫療院所門診量大幅減少，也連帶影響健保給付金額。考量春節前夕醫療院所有發放年終獎金等資金需求，市府向健保署爭取先行撥付2月份健保費用，幫助桃園醫療院所度過難關。

鄭市長也特別感謝第一線醫療院所，在疫情期間仍提供民眾最優質的醫療服務，照顧市民朋友的健康，同時表示，部桃院內感染及社區感染累計20例確診，國人同心面對疫情挑戰，中央及地方防疫團隊則採取各種對策降低疫情擴散風險，包括擴大隔離圈等。

這段期間桃園位於疫情震央，各基層醫療院所首當其衝，鄭市長呼籲各界務必給予基層醫療院所最大的支持，他也積極爭取各種防疫資源，例如：N95口罩、防護衣、酒精、面罩、護目鏡等等，讓第一線醫護人員值勤時可保護自身安全。此外，健保卡註記部桃患者身分，其他醫療院所只要收治來自部桃的患者，健保給付加成50%，希望藉此鼓勵不歧視的政策。

經發局長郭裕信表示，為降低飛沫傳染風險，經發局清查桃園市公有市場熟食攤商設置食物隔板情況，桃園市公有市場共有147熟食攤，其中112攤已設置隔板，35攤尚未完成，將請公所勸導請攤商於2月26日前完成設置，以提高防疫作為。

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