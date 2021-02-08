桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

▲桃園市政府邀集11家急救責任醫院及醫師公會，召開區域聯防春節聯繫會議。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

部立桃園醫院將於年後恢復營運，為了市民的春節就診需求，桃園市政府8日邀集11家急救責任醫院及醫師公會，召開區域聯防春節聯繫會議，討論春節醫療合作及分工，讓醫療服務不打烊、市民就醫權利不打折。市長鄭文燦指出，部桃事件危機雖暫時解除，但疫情尚未結束，桃園防疫團隊仍持續同心防疫，有信心守住國門、守住台灣。

鄭市長指出，疫情爆發以來，桃園市醫院收治全國約四分之一確診病患，而部桃收治五分之一，若再加上另外約90位病患先在部桃診療再轉診至其他醫療院所，部桃約收治全國三分之一確診病患，是防疫的重鎮。部桃同仁辛苦1年，守住第一線，且部桃事件28天以來，中央和地方團隊更是同心防疫，完成了困難的挑戰，值得給予鼓勵和加油。

鄭市長談到，針對部桃專案，中央和地方採行「精準防疫2.0版」，桃園實施「即時疫調、即時隔離、即時採檢、即時消毒」四大即時措施，重視環境污染的傳播風險，院內及院內皆採取擴大隔離和採檢政策，居家隔離14天後進行採檢，再進行7天自主健康管理。

因為部桃事件，桃園各區域醫院和診所幾乎滿載，同時也考慮春節發放年終獎金等需求，因此已向健保署爭取先行撥付2月份健保費用，幫助桃園各基層診所度過難關，並希望衛生福利部給予防疫期間並肩作戰的責任醫院及基層醫療院所更多的支持。

由於，春節期間仍有病人需要照護，桃園市政府超前部署召開「桃園市急救責任醫院區域聯防春節聯繫會議」，提供市民在春節的醫療照護需求。會議討論內容，考量農曆春節初一至初三各醫院門診開診者較少，且為分攤春節期間衛生福利部桃園醫院原有的醫療能量，因此協調各責任醫院加開門診量及住院病床數，減少轄內醫院急診壓力。

包括前副總統陳建仁、立法委員鄭運鵬、衛福部常務次長石崇良、無任所大使郭旭崧、市府衛生局長王文彥、秘書處長顏子傑、新聞處長詹賀舜、衛生福利部桃園醫院院長徐永年、林口長庚醫院主委程文俊及執行長游進邦、國軍桃園總醫院院長林致穎、敏盛綜合醫院院長劉宜廉、聖保祿醫院首席醫療顧問呂炳榮及副院長賈蔚、天晟醫院院長蔡芳生、台北榮民總醫院桃園分院院長盧星華、聯新國際醫院總院長張煥禎及院長黃忠智、怡仁綜合醫院院長李典穎、部桃新屋分院院長鄭明德、天成醫院副院長黃培林、桃園市醫師公會理事長莫振東均一同出席會議。

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