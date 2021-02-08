　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

▲桃園11家急救責任醫院，召開區域聯防春節聯繫會議。（圖／市府提供）

▲桃園市政府邀集11家急救責任醫院及醫師公會，召開區域聯防春節聯繫會議。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

部立桃園醫院將於年後恢復營運，為了市民的春節就診需求，桃園市政府8日邀集11家急救責任醫院及醫師公會，召開區域聯防春節聯繫會議，討論春節醫療合作及分工，讓醫療服務不打烊、市民就醫權利不打折。市長鄭文燦指出，部桃事件危機雖暫時解除，但疫情尚未結束，桃園防疫團隊仍持續同心防疫，有信心守住國門、守住台灣。

▲桃園11家急救責任醫院，召開區域聯防春節聯繫會議。（圖／市府提供）

鄭市長指出，疫情爆發以來，桃園市醫院收治全國約四分之一確診病患，而部桃收治五分之一，若再加上另外約90位病患先在部桃診療再轉診至其他醫療院所，部桃約收治全國三分之一確診病患，是防疫的重鎮。部桃同仁辛苦1年，守住第一線，且部桃事件28天以來，中央和地方團隊更是同心防疫，完成了困難的挑戰，值得給予鼓勵和加油。

▲桃園11家急救責任醫院，召開區域聯防春節聯繫會議。（圖／市府提供）

鄭市長談到，針對部桃專案，中央和地方採行「精準防疫2.0版」，桃園實施「即時疫調、即時隔離、即時採檢、即時消毒」四大即時措施，重視環境污染的傳播風險，院內及院內皆採取擴大隔離和採檢政策，居家隔離14天後進行採檢，再進行7天自主健康管理。

因為部桃事件，桃園各區域醫院和診所幾乎滿載，同時也考慮春節發放年終獎金等需求，因此已向健保署爭取先行撥付2月份健保費用，幫助桃園各基層診所度過難關，並希望衛生福利部給予防疫期間並肩作戰的責任醫院及基層醫療院所更多的支持。

由於，春節期間仍有病人需要照護，桃園市政府超前部署召開「桃園市急救責任醫院區域聯防春節聯繫會議」，提供市民在春節的醫療照護需求。會議討論內容，考量農曆春節初一至初三各醫院門診開診者較少，且為分攤春節期間衛生福利部桃園醫院原有的醫療能量，因此協調各責任醫院加開門診量及住院病床數，減少轄內醫院急診壓力。

包括前副總統陳建仁、立法委員鄭運鵬、衛福部常務次長石崇良、無任所大使郭旭崧、市府衛生局長王文彥、秘書處長顏子傑、新聞處長詹賀舜、衛生福利部桃園醫院院長徐永年、林口長庚醫院主委程文俊及執行長游進邦、國軍桃園總醫院院長林致穎、敏盛綜合醫院院長劉宜廉、聖保祿醫院首席醫療顧問呂炳榮及副院長賈蔚、天晟醫院院長蔡芳生、台北榮民總醫院桃園分院院長盧星華、聯新國際醫院總院長張煥禎及院長黃忠智、怡仁綜合醫院院長李典穎、部桃新屋分院院長鄭明德、天成醫院副院長黃培林、桃園市醫師公會理事長莫振東均一同出席會議。

・歐舒丹護手霜一支不到250元！擦出男友好想牽的細滑奶油手

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台降雨熱區
特斯拉加碼420億！將開放「比特幣買車」　價格衝破新高點
台灣通報第一例！男電子煙吸1年「肺炎住院4次」
閃亮亮「沒穿內衣」側胸全露　粉狂噴鼻血：超辣
女訂4300元炸物、甜粿棄單　「逼30分鐘做好」惡整攤商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　8日晚間線上直播同歡

歲末年終道感謝　楊偉甫慰勞台電桃園員工肯定全年無休供電

春節連續假期　新北「路邊停車位」調整收費時段

新北擴大紅線夜間時段停車範圍　全長7079m增1180格停車位

春節威力掃蕩嚇阻犯罪不法　馬祖海巡聯合誓師展決心

黃偉哲慰勉警察人員及協勤五力　執行春安安全維護工作辛勞

新北山坡地違規取締春節不打烊　別讓執法人員取締當走春

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

孫德榮曝羅志祥復出..打算「開箱游泳池」　通電話結果「他在大便」笑慘：味道都出來了..

台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　8日晚間線上直播同歡

歲末年終道感謝　楊偉甫慰勞台電桃園員工肯定全年無休供電

春節連續假期　新北「路邊停車位」調整收費時段

新北擴大紅線夜間時段停車範圍　全長7079m增1180格停車位

春節威力掃蕩嚇阻犯罪不法　馬祖海巡聯合誓師展決心

黃偉哲慰勉警察人員及協勤五力　執行春安安全維護工作辛勞

新北山坡地違規取締春節不打烊　別讓執法人員取締當走春

全聯得來速？高雄婦頭暈誤踩油門　轎車暴衝撞店...酒測值曝光

台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

美股三大指盤中創新高！1.9兆美元紓困樂觀　華爾街：我們還在牛市

壞特長相首曝光！　曬正臉照回應：喜歡我的音樂，也會喜歡我的樣子

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

黃暐瀚揭「趙江韓」2024盤算：沒在談黨主席 　就是談總統！

預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

帶傘敲春雷！鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台雷雨變天

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　8日晚間線上直播同歡

六角1月營收4億元創單月新高　12個月來首度轉為正成長

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

地方熱門新聞

天氣好短期葉菜生長快　價格跌破10元關卡

基隆夜市傳統市場舉牌宣導戴口罩

服飾店暖心送新衣！　家扶兒開心挑衣服感受新年氛圍

路過秘境拍奇石！神犬狗頭趴河喝水

麻警首創Police Eats

老翁坐輪椅過馬路　警擋車救援

東港警替代役男赫見台積電「侯用」工程師

台南警局長方仰寧赴佳警訪視基層防疫與座談

新生兒一人發1.6萬　雲林四湖重金催生

狗狗走失也懂得報案？

疫情延後開學　桃園推有機蔬菜箱促銷

西螺福興宮美金紅包曝光　除夕夜發放8800份

孝子陪母就醫翻車相驗死因出爐　

林內鄉公所垃圾車去年燒毀7輛　今全到位

更多熱門

相關新聞

部桃專案危機解除　鄭文燦推銷桃園旅遊

部桃專案危機解除　鄭文燦推銷桃園旅遊

桃園市長鄭文燦8日於市府防疫專案會議時表示，1月12日中央流行疫情指揮中心宣布部桃出現首例醫師確診個案後，至昨7日正式宣布部桃專案危機解除，部桃清零計畫及社區版清零計畫皆同時完成，且採檢結果全數陰性，感謝相關單位全面配合，中央與地方合作完成精準防疫2.0，讓疫情獲得有效控制。

623人在桃園防疫旅館過年　鄭文燦會上線互動

623人在桃園防疫旅館過年　鄭文燦會上線互動

門診量遽減　鄭文燦爭取提前撥付健保費

門診量遽減　鄭文燦爭取提前撥付健保費

部桃疫情新進展　醫護接通知回院抽血

部桃疫情新進展　醫護接通知回院抽血

影／部桃「清零計畫＋回溯專案」關鍵日

影／部桃「清零計畫＋回溯專案」關鍵日

關鍵字：

桃園急救責任醫院春節醫療服務鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

翁立友又被控性騷擾！

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

曾國城照常錄影「只抱男來賓」同場人員曝現況！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面