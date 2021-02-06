部桃疫情新進展　傳醫護接臨時通知明起「回院抽血檢測」

▲部桃疫情新進展，醫護接臨時通知回院抽血。(圖／記者沈繼昌攝影)



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日於市府防疫會報指出，部桃專案共回溯採檢4,000多人、清零計畫也針對2,000多人進行PCR(核酸檢測)，清零計畫採測結果由中央流行疫情指揮中心統一公布，他期盼能有好消息，疫情獲得控制；不過，現傳出有醫護人員臨時接到通知，被要求7、8兩日回部桃進行抽血檢測；對此醫院表示不清楚，要由中央統一回覆。

▲桃園市長鄭文燦防疫會報說明部桃清零計畫採測人數。（圖／市府提供）

鄭市長表示，部桃院內感染及社區感染累計20例確診，國人同心面對疫情挑戰，中央及地方防疫團隊則採取各種對策降低疫情擴散風險，包括擴大隔離圈等。這段期間桃園位於疫情震央，各基層醫療院所首當其衝。

▲衛生局長王文彥說明，部桃醫護已有530人解隔離，剩餘12人尚未解隔。（圖／市府提供）



鄭市長也提到，部桃專案共回溯採檢4,000多人、清零計畫也針對2,000多人進行核酸檢測，清零計畫採測結果由中央流行疫情指揮中心統一公布，他期盼能有好消息，疫情順利獲得控制。市府也預計在春節除夕、初二、初四及初六持續召開防疫會議。

此外，指揮中心先前表示部桃最快過年後才有機會恢復營運，部桃目前病床數共700床，以往過年期間部桃住院數約400床，市府預計2月8日召開聯防會議，邀集所有責任醫院盤點門急診及住院等醫療量能，希望能補足部桃醫療量能缺口，務必使市民朋友過年期間若有就醫需求都能獲得滿足。

衛生局長王文彥說明國內新冠肺炎疫情概況，迄5日國內新增1例本土病例及3例境外移入，累計923例確診，其中本土病例為76例。桃園市列管居家隔離人數降至244人。自今年1月11日至2月4日止，桃園市通報個案、疑似個案、有症狀採檢、居家隔離等，共計採檢1萬2,632人，總採檢次1萬8,044次。針對部桃專案擴大採檢，桃園預計採檢3,213人，其中383人尚未完成採檢，由於部分為行動不便的臥床患者，衛生局特別安排居家採檢及假日採檢服務，截至昨日已完成23人。目前，部桃醫護已有530人解隔離，剩餘12人尚未解隔。

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