部桃專案危機解除　鄭文燦：歡迎來桃園旅遊消費

▲部桃專案危機解除，市長鄭文燦歡迎大家來桃園旅遊消費。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日於市府防疫專案會議時表示，1月12日中央流行疫情指揮中心宣布部桃出現首例醫師確診個案後，至昨7日正式宣布部桃專案危機解除，部桃清零計畫及社區版清零計畫皆同時完成，且採檢結果全數陰性，感謝相關單位全面配合，中央與地方合作完成精準防疫2.0，讓疫情獲得有效控制。

▲桃園市政府防疫專案會議。（圖／市府提供）

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鄭市長指出，疫情雖獲得紓緩，但防疫並沒有結束，仍應遵守秋冬防疫規定，全民佩戴口罩、勤洗手，避免室內群聚及維持安全社交距離，相信只要在防疫安全標準下，仍然可以維持正常生活，桃園不是疫區，歡迎國人來桃園安心旅遊、購物消費以及商務活動。

鄭市長談及，這次部桃事件可說是精準防疫的2.0版，以「即時疫調、即時採檢、即時隔離、即時消毒」四個即時為原則，並提高防疫標準，只要是環境可能有涉及汙染或者是人流軌跡較為複雜，就全面匡列及採檢，在最短時間內阻斷社區傳播鏈。鄭市長也說，市府秉持防疫要同心、嚴謹及果決，感謝中央、地方、部桃與所有的協力夥伴，讓部桃事件可以順利落幕。

鄭市長說，部桃為全台最大規模的部立醫院，同時也是桃園市民重要的健康守護者，從疫情之初至今，承擔最重的防疫之責，請社會大眾持續給予部桃最大的支持與鼓勵，市府也將全力給予協助，讓部桃可以重新再出發，迅速恢復醫療量能。

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