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623人在桃園防疫旅館過年　鄭文燦：會上社群媒體平台跟他們互動

▲623名民眾需在桃園防疫旅館過年

▲桃園市長鄭文燦表示，有623名民眾需在桃園防疫旅館過年。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日於市府防疫會報表示，目前防疫旅館住房率約6成，因為過年期間仍約有623名民眾需在防疫旅館過年，將請民政局、觀旅局及資科局，協同致贈福袋、過年小禮，並請資科局評估開設Clubhouse或其他社群媒體平台進行線上互動的可行性，讓所有在防疫旅館過年的民眾同樣能感受到回家的溫暖。▲623名民眾需在桃園防疫旅館過年

▲桃園市政府防疫會報。（圖／市府提供）

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鄭文燦也表示會以市長的身分，上去社群媒體平台跟他們互動，不過若要唱歌，他還不曉得要唱什麼歌？據了解，記憶力和反應力比電腦還要好的鄭市長，聽過鄭唱歌的地方人士說，具有「鼓勵他人」有信心歡唱的作用。

衛生局長王文彥表示，中央流行疫情指揮中心宣布自2月7日0時起取消對部立桃園醫院員工及門急診病人健保卡「自主健康管理」註記，但他仍提醒民眾如需進出醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，同時於進出醫療機構時落實手部衛生。此外，應盡量避免不必要的陪病或探病，若仍有實地探視需求，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。

觀旅局長楊勝評表示，桃園全市共有26家防疫旅館，總房間數為2,650間，目前使用1,490間，截至2月7日，可接受訂房之空房數為394間。

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