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帶傘敲春雷！鋒面「大雨彈」炸小年夜　一張圖看全台雷雨變天

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲鋒面正在華南地區醞釀中。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，鋒面報到將變天，8、9日（周二）受高壓帶來的東北季風影響，台南以北、東半部地區有局部短暫雨，中南部維持晴朗穩定、日夜溫差大，小年夜隨著鋒面接近，各地雲量增多，西半部降雨下半天逐漸增加，最明顯時間落在10日小年夜晚到11日除夕上半天，這段時間全台天氣不穩定有局部陣雨或雷雨，且海邊風浪較大，金馬地區有局部霧。

氣象局預報，9日東北季風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨的機率，新竹以南地區為多雲到晴；北部及宜蘭、花蓮高溫約20至23度，其他地區高溫24至28度，各地低溫約14至18度，中南部日夜溫差較大。預估10日白天鋒面逐漸接近，桃園以北及東半部有局部短暫雨，入夜起至11日初一（周四）上午受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其南部及東南部地區有局部大雨發生機率。

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▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲大雨將炸小年夜！全台雷雨變天。（圖／中央氣象局、NCDR）

預計10日晚間至11日上午這段時間，鋒面通過、天氣不穩定，對流發展旺盛區域易伴隨雷擊及強陣風，台灣海峽風力也明顯增強，有出現9至11級強陣風的機率，11日下午起鋒面通過及東北季風再增強，北部、東北部天氣轉涼，有短暫雨，其他地區早晚涼，之後從12日初一至15日初四都在東北季風影響下，北東有局部短暫雨，中南部為多雲、日夜溫差大。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，10日小年夜當天有一道鋒面逐漸接近，白天仍為偏東風環境，東半部持續陰雨，西半部則由多雲時晴天氣漸轉多雲，預估傍晚開始，各地逐漸有局部小雨發生機會，入夜後至11日除夕上午，鋒面逐漸通過，全台都有明顯降雨，且中南部可能有短暫雷雨發生，「有機會敲響春雷」，但大雨時間不會太長。

彭啟明指出，11日除夕下午隨著鋒面逐漸東移離開，中南部天氣就會轉好，但北部、東半部等迎風面地區仍較為陰霾、有零星雨，後續年假期間則維持東北季風天氣型態，東北季風時強時弱，預估中南部都可維持晴到多雲穩定，但空氣品質可能會再逐漸轉差；北東部雲量也較多，但降雨量、時間也會相對除夕當天減少一些。

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