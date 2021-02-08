輻射霧攻擊西部5縣市！　今起變天北台濕涼「小年夜雷雨轟頂」

▲今天東北季風增強，北台灣變天轉濕涼，接下來每天雲量漸增，小年夜強對流來襲。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天東北季風增強，北台灣變天轉濕涼，接下來每天雲量漸增，小年夜強對流來襲，會有比較大的降雨，雨勢會一直持續到除夕後才會好轉。另外，西部沿海有「輻射霧」生成，目前雲林、嘉義、苗栗、彰化及台南有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(8)日東北季風增強，大台北及東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台轉濕涼；新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。今日氣溫：北部14至21度，中部12至27度，南部12至28度，東部15至27度。明(9日)鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率，北台偏涼。

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▲左圖：今(8日)晨4：30累積雨量圖顯示，北海岸、東半部已有局部少量降雨。右圖：今晨4時真實色雲圖顯示，西部沿海有「輻射霧」。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



小年夜(10日)鋒面逐漸接近，各地局部降雨短暫的機率漸增，晚上鋒面的「對流性」雲層移入，影響至除夕(11日)中午，為局部地區帶來較大降雨。除夕下午起中南部先好轉，北部及東半部仍有局部短暫雨。年初一(12日)至初三(14日)受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。

期末年初四、五(15、16日)的模擬，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部有局部短暫雨的機率。氣象局指出，春節期間天氣最差時間點落在小年夜到除夕，受到鋒面影響，全台降雨機率高，北部、東半部有陣雨或雷雨，甚至有局部較大雨勢，中南部則有局部短暫陣雨。