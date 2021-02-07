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春節連假「天氣最差時間點」出爐　全台有雨、2地區雨還會更大

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲春節期間天氣最差時間點落在小年夜到除夕，受到鋒面影響，全台降雨機率高。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

春節連假天氣出爐！氣象局指出，春節期間天氣最差時間點落在小年夜到除夕，受到鋒面影響，全台降雨機率高，北部、東半部有陣雨或雷雨，甚至有局部較大雨勢，中南部則有局部短暫陣雨。

氣象預報員官欣平表示，明後天受到東北季風增強影響，桃園以北雲量變多、有短暫雨，其中北海岸及宜蘭地區降雨較為持續，有局部較大雨勢發生的機率，新竹以南地區維持多雲到晴。

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲小年夜晚起到除夕上半天，北部、東半部有陣雨或雷雨，甚至有局部較大雨勢發生機率。（圖／記者林敬旻攝）

在春節連假期間，天氣最差時間點落在小年夜到除夕，小年夜白天開始將有一波鋒面接近，各地雲量增加，小年夜晚起到除夕上半天，北部、東半部有陣雨或雷雨，甚至有局部較大雨勢發生機率，中南部則有局部短暫陣雨或雷雨。

在鋒面通過後，初一開始，中南部轉為多雲，慢慢恢復有陽光天氣，但北部、東半部受到下一波東北季風增強影響，水氣仍多，屬於有短暫雨天氣，這樣的天氣型態預計維持到初三。

初四以後，目前看來沒有明顯水氣及強冷空氣影響跡象，各地多屬於多雲到晴天氣，降雨範圍僅剩東半部及北部山區。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,國旅客,出遊,好天氣,放晴。（圖／記者李宜秦攝）

▲初四以後沒有明顯水氣及強冷空氣影響跡象，各地屬於多雲到晴天氣。（圖／記者李宜秦攝）

溫度部分，未來一周至春節連假期間，各地低溫為14-19度，北台灣受到東北季風影響時，高溫約為21-24度，中南部在小年夜、除夕有降雨期間，高溫23-25度，其他時間高溫都可以在26度以上。

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