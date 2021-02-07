氣象局備援系統出包「國家級警報深夜14連發」　急修正參數

記者賴文萱／台北報導

東部海域今天（7日）凌晨1時36分發生規模6.1有感地震，國家級警報狂發了14次，嚇醒許多民眾。對此，氣象局表示，先前氣象局增加發送警報的伺服器備援系統，因為參數設定上有問題，導致3套系統同時發布警報，再加上凌晨地震的深度跟距離誤差大，一直發、一直發，總共發了4次修正報，目前已重新檢討並修改參數，保證以後不會再發生這樣狀況。

▼地震報告。（圖／氣象局）

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凌晨規模6.1地震，各地最大震度達4級，但不少網友是被連續10多次地震警報嚇醒，以為要出大事了。氣象局地震測報中心主任陳國昌今解釋，因為資安上的要求，氣象局之前針對發送警報的伺服器增加備援系統，因為轉換上有很多參數要調整，3套系統設定為平行運作，原先規劃是會挑選差異性最小的報告對外發布，不過，設定上出問題，才導致凌晨是3套系統同時一直發布。

另外，氣象局針對地震規模相差0.5以上，且震央距離相差20公里以上的地震會發布修正報，凌晨這起地震也是以往很少碰到，規模、位置上相差很大的，總共發了4次修正報才穩定下來。

陳國昌表示，目前已經重新修改參數設定，以後會篩選出一套系統對外發布，保證以後不會再有這樣的狀況。

▼震度圖。（圖／氣象局）

氣象局長鄭明典今也在臉書說，氣象局地震速報系統自動偵測到該起地震，經系統判斷達到地震預警門檻，即透由我國災防告警系統（Public Warning System，簡稱 PWS）針對告警範圍縣市發送地震預警訊息。

鄭明典解釋，隨著愈來愈多即時地震站的觀測資料傳回氣象局，地震速報系統會持續解算地震震源資訊，當預估地震規模或預估震央位置有明顯改變時，會再發送更新地震預警訊息。

鄭明典指出，本次地震事件由於地處台灣東北較遠海域（經度超過122.5度），且震源深度頗深（超過110公里），對於地震速報系統而言，相對受限並受到計算誤差影響，致自動解算多次更新預警訊息並透由PWS進行發送。

▼國家級警報14連發。（圖／ETtoday新聞雲）

▼鄭明典發文回應。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典表示，為降低上述情事發生機率，氣象局已立即對地震速報系統自動偵測模組進行優化改進，以避免單一地震事件發送多次地震預警訊息情況再度發生，達到兼顧地震防災與利民需求。