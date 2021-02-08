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私梟防疫期間走私菸品海巡成功攔截　起獲千萬私菸黃偉哲慰勉

記者林悅／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊日前接獲情資，南部地區有不法走私集團因春節將近走私菸品販賣牟利，經同台南市政府菸酒查緝小組等單位，於1月28日在台南市中華西路與健康路口，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，合計395箱15條（19萬7650包），全案依違反菸酒管理法案函送台南市政府裁處。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅攝，下同）

▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅攝，下同）

▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅攝，下同）▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅攝，下同）

海巡署偵防分署台南查緝隊，會同台南市政府菸酒查緝小組、海巡分署北門、屏東查緝隊、南部分署第6、11岸巡隊、艦隊分署第4海巡隊、高雄市鳳山分局、台南市警局第四、五、六分局、刑事警察大隊及基隆市、台東縣、彰化縣政府菸酒科等單位組成專案小組，案經數月的蒐證及清查相關車輛，鎖定涉嫌重大的大型貨車。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅攝，下同）▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅攝，下同）▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅攝，下同）

查緝人員於台南市安平漁港港區發現該大型貨車，即沿路跟監該貨車，於台南市中華西路與健康路口鳴笛及顯示警示燈、表明身份實施攔查，查獲摩登H、摩登S及紅金龍等品牌未稅私菸合計395箱15條（19萬7650包），市價約新台幣1300萬元。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

偵防分署台南查緝隊呼籲：「走私香菸害人害己、檢舉私菸利人利己。」走私菸品影響國內市場經濟及國人健康至鉅，又民眾若誤用來路不明的香菸，有危害健康的疑慮；偵防分署將持續結合治安單位戮力執行查緝走私工作，以積極維護國人身體健康及社會經濟穩定。適逢新冠肺炎防疫期間，海巡署將持續查緝不法，維護社會治安，確保國人健康安全。民眾若發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，查獲大型貨車載運價值1千多萬元未稅私菸，台南市長黃偉哲親自到場視察鼓勵破案有功單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲8日上午10時20分許，親自前往海巡署偵防分署台南查緝隊慰問本案破案相關單位人員，並肯定海巡署等單位查緝私穩定市場經濟的用心與成效，黃偉哲市長強調，目前在防疫重要時間，走私將會造成防疫破口及經濟衝擊，口蹄疫就是一個案例，讓我們花了20幾年才洗脫，他感謝各位單位的努力，並頒發春節加菜金5萬元給偵防分署台南查緝隊等單位鼓勵。

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