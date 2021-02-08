快訊／案925確診同仁爆「南部紡織廠沒消毒」　指揮中心回應了

記者嚴云岑／台北報導

美國返台40多歲本國籍男確診新冠肺炎，由於其檢疫期滿到確診前超過10天，也曾在社區活動，指揮中心緊急匡列29名接觸者採檢，目前均為陰性。不過，該個案今（8）日卻遭爆料，個案是在南部紡織廠上班，但在公司卻沒戴口罩到處趴趴走，公司也沒有消毒。對此，指揮中心回應了。

依據指揮中心公布資料，案925去年10月外派至美國工作曾與確診者接觸，今年1/8返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境居家檢疫期滿後1/25開始上班，因近期再次赴美工作，於2/4自費採檢後確診。

衛生單位第一時間已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理，今確定29人採檢陰性。

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▲案925遭爆進公司上班沒戴口罩。（圖／翻攝Dcard）



針對感染源，指揮中心發言人莊人祥昨也表示，案925於2/4自費採檢，Ct值33，昨日請他再採檢一次，PCR檢驗結果呈陰性，也有進行血清抗體檢驗，目前IgG、IgM皆為陽性，依照以上資料認為應該早在美國就已經感染，不過為了保險起見，針對該個案於檢疫期滿後工作曾接觸的親友及工作者皆匡列隔離中，目前看起來於社區傳染風險很低。

針對爆料內容，莊人祥也回應，日前疫調人員詢問時，案925表示自己在公司都有戴口罩，同事無人反駁。上個週末該紡織廠已全廠消毒。