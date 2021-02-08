上海市台辦主任傳換將　鍾曉敏接替李文輝

▲上海市長寧區委常委、副區長、一級巡視員鍾曉敏，擬接任上海市台辦主任一職。（圖／取自上海市政府網站）

記者陳政錄／北京報導

多次來台訪問、協商台北上海雙城論壇舉辦的上海市台辦主任李文輝，傳出因屆齡退休，將由現任上海市長寧區委常委、副區長、一級巡視員鍾曉敏接任市台辦主任一職。

上海資深台商透露，日前李文輝以台辦主任身分邀集台商舉行春節前餐會後，該一訊息就在台商圈內盛傳，按照大陸慣例，正式官方人事訊息可能最晚在春節後公布。目前，該訊息已經由上海市政府，在8日上午對內公告。

▲上海台辦主任李文輝過去曾多次來台，與台北市長柯文哲協商雙城論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

在此之前，李文輝已於1月下旬上海市照開的地方兩會上，接任上海市政協對外友好委員會主任一職；另據上海市政府1月底發布16名市管幹部「任職前公示」訊息，其中就列明鍾曉敏「擬任市級機關正局職」，為市台辦主任職務級別。

對於新任人選鍾曉敏，台商表示，近期上海市台辦才組織長寧區地區官員走訪當地台資企業活動，且鍾曉敏長期在上海工作，與台商有過接觸，對經貿領域也算熟悉。

鍾曉敏現年49歲，浙江蕭山人，長期在上海工作，自共青團歷練後，2013年任上海市商務委副主任，2017年兼任中國國際進口博覽局副局長，2018年12月，接任長寧區委常委、副區長等職務。

李文輝長期在上海工作，出身公安系統，2006年接任上海市城市交通管理局局長，2009年接任上海市台辦主任一職，任職超過11年，在大陸31個省市區台辦主任中時間最久，在卸下市台辦主任職務後，李文輝任上海市政協對外友好委員會主任，也將轉任海峽兩岸關係協會（海協會）副會長，繼續深耕對台工作。

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