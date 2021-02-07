上海吸管限塑令滿一個月　紙吸管炸開「奶茶被加料」

▲上海「吸管限塑令」滿一個月，消費者抱怨紙吸管不好用。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

上海「吸管禁塑令」正式實施已經滿一個月，許多餐飲行業開始停止使用塑料吸管，更換紙吸管或PLA聚乳酸吸管。雖然環保是好事，不少上海市民抱怨，「要隨時注意被加料。」原因是，紙吸管泡在飲料太久會軟化，甚至散開！

據《央視》報導指出，出於成本的考慮，很多奶茶品牌先從紙吸管開始用，引發了不少消費者不滿。有人認為，「用紙吸管喝奶茶時像啃衛生紙芯」、「喝著喝著紙吸管突然散開了。」主要原因是，紙吸管無法套在飲料裡太久。

報導稱，實測各類紙吸管，泡在飲料裡超過一小時後，外觀明顯發脹用手觸摸十分軟爛很容易變形。另外，PLA聚乳酸的吸管，外形變化沒有很嚴重。「主要的變化就是這些吸管在使用的過程中會逐漸變軟。」

對此，奶茶商家也很無奈，舉例傳統塑料吸管成本在每根1分錢左右（單位人民幣，同下），紙質吸管成本在每根3分錢左右；PLA聚乳酸可降解吸管的成本最高，每根大約5分錢，接近紙質吸管的兩倍。

此外，在記者走訪的這條街上，還有著不少的奶茶品牌為了生意，提供成本較高的PLA聚乳酸可降解吸管。大陸專家也建議，「餐飲行業在落實限塑令的同時，也理應在產品設計和產品質量方面提高要求；另一方面，消費者也可嘗試自備不鏽鋼、鋼化玻璃等材質的可循環利用的吸管。」

▼ 紙吸管成本高。（圖／翻攝 央視）