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陸首艘「台灣海峽」海事救助船下水　無補給可持續巡航60日

▲大陸首艘巡航「台灣海峽」的5000噸級海事救助船「海巡06」輪。（圖／翻攝央視）

▲大陸首艘巡航「台灣海峽」的5000噸級海事救助船「海巡06」輪。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸首艘5000噸級巡航台灣海峽海事救助船「海巡06」輪今（8）日正式下水。綜合陸媒報導，「海巡06」輪在無外界補給的情況下能在海上巡航執法60日，預計2021年底列編福建海事局，將在台灣海峽水域執行水上交通巡航監管、應急救援等任務。

▲「海巡06」海事救助船可起降直升機，未來將負責台灣海峽巡航任務。（圖／翻攝央視）

▲「海巡06」海事救助船可起降直升機，未來將負責台灣海峽巡航任務。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，福建海事局副局長黃丹華表示，「海巡06」輪配備光電跟蹤、雷達遙測、岸基信息加載等綜合監測系統和海上數據中心、多鏈路融合通信等綜合指揮信息系統，具備海上交通安全態勢監測預警和信息處理能力。

值得注意的是，「海巡06」輪可救援搭載200名落水人員及進行簡易醫療處理、中型直升機著艦、對外消防和溢油處置等綜合應急系統，能執行海上人命救助和應急事件處置任務。此外，該輪配置有柴電混合動力推進、船舶動力定位和排氣脫硝處理系統，具備優良的船舶操縱性、適航性和節能環保性。

據了解，「海巡06」輪可以在12級風、9級海況下進行跨海區巡航，在11級風、7級海況下完成海事執法取證和指揮；在7級風、5級海況下，能夠起降直升機或通過救生吊籃、救生攀爬網等方式實施人命救助。

此外，「海巡06」輪也配置2門消防水炮，向船舷橫向噴灑消防水距離達140公尺，噴灑泡沫距離達80公尺。

▲「海巡06」輪在無外界補給的情況下能在海上巡航執法60日。（圖／翻攝中新網）

▲「海巡06」輪在無外界補給的情況下能在海上巡航執法60日。（圖／翻攝中新網）

黃丹華表示，建造「海巡06」輪充分體現交通運輸部對台灣海峽水上交通安全的高度重視，投入使用後將大幅度提升台灣海峽水上交通動態管控和應急保障水平，在保障海上交通安全、保護海洋環境、維護國家海洋權益以及促進海峽兩岸交流交往等方面發揮重要作用。

數據顯示，「海巡06」輪總長128.6公尺、寬16公尺、深7.9公尺，設計排水量為5560噸，設計航速20節，具備無限航區航行能力，續航里程1萬浬。

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