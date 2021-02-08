「針孔檢測」沒過關　青島某企業緊急回收8168盒保險套

▲青島歐米卡公司緊急回收8168盒未通過針孔測試的保險套。（圖／翻攝青島歐米卡橡膠製品官網）

記者魏有德／綜合報導

青島歐米卡橡膠製品有限公司今（８）緊急通知代理商，下架回收8168盒天然膠乳橡膠保險套。據了解，山東藥監局在2020年風險監測抽檢過程中發現該批號保險套「針孔檢測」項目不合格，回收涉及的地區為湖南省、河北省、山東省、河南省。

▲未通過針孔測試的保險套流入市面將造成消費者困擾。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，據《醫療器械召回事件報告表》顯示，這批天然膠乳橡膠保險套數量為8168盒，型號是浮點型，規格為52mm±2mm，識別信息為橘色暢享牌，批號為18030312B。青島歐米卡橡膠製品有限公司接到相關通知後，第一時間通知品牌合作方「保定市套普商貿有限公司」，要求所有代理商立刻下架，並清查倉庫及所有代理商庫存，將產品全面召回。

據了解，保險套的「針孔檢測」項目，就是檢測相關產品表面是否有細小裂孔，根據大陸相關法規顯示，有兩種方法檢測天然膠乳橡膠保險套，分別為漏水試驗和電檢試驗。

其中，漏水試驗是用規定體積的液體充入保險套，透過目視檢查懸掛保險套外表面的漏水情況，確認沒有滲漏後，再將保險套置於吸水紙上滾動，檢查避孕套的滲漏現象。至於電檢試驗則是透過電子屏蔽的方法來檢查，沒有裂孔的保險套是絕緣體，電流不會形成迴路，以此判斷商品是否合格。

公開訊息顯示，青島歐米卡橡膠製品有限公司於2009年6月成立，經營範圍包括橡膠製品、日用化學品、一類醫療器械及口罩等，註冊商標包括：歐米卡、花漾男女、歡動、趣味、魅惑等。