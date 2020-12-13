洗車噴槍吹爆Gogoro後照鏡！　少女眼球被碎玻璃擊中險瞎

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

屏東一名16歲少女日前和朋友到坊間自助洗車場洗車，在使用空氣噴槍清潔機車後照鏡時，鏡面瞬間爆裂，玻璃碎片直接刺傷少女雙眼，造成左眼眼球破裂，經轉送高雄長庚急診後，2個月後視力才逐漸恢復部分視力。醫師提醒，眼睛若遭異物刺傷，絕對不可加壓或揉眼睛，應先用紙杯蓋住眼球，避免二次傷害。

▲少女和友人到自助洗車場洗電動機車。（圖／記者許宥孺翻攝）

少女和友人在10月2日到屏東某家自助洗車場清洗Gogoro電動機車，監視器畫面拍下，男性友人拿著空氣噴槍吹乾水滴，少女則是拿著抹布準備上前幫忙，不過就在噴槍掃到機車後照鏡時，後照鏡玻璃疑似耐不住高壓瞬間爆裂，碎片更直接噴濺到少女的雙眼，她當場痛到蹲在地上摀著眼睛，而友人也嚇傻，趕緊撥打119將少女送往當地醫院，再轉送往高雄長庚急診。

▲男性友人使用空氣噴槍，後照鏡玻璃瞬間噴出打中少女雙眼。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲玻璃瞬間噴濺到少女雙眼，少女痛苦摀著眼 。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治少女的高雄長庚眼科部教授吳沛昌表示，少女送醫時臉上都是血，經檢查後，左眼球已經破裂，眼睛組織虹彩、玻璃體，都有脫垂、脫出的現象，眼壓很低，眼球上還有一些玻璃碎片，因擔心眼球裡還有玻璃碎片，所以緊急幫少女安排電腦斷層掃描，可看出左眼有明顯收縮情況，經開刀清創、縫補傷口，後續追蹤2個月後視力逐漸從0.1恢復到0.4以上。

▲少女左眼明顯萎縮（綠色箭頭處）。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳沛昌提醒，若有異物刺傷眼睛，絕對不可加壓止血或揉眼睛，可用紙杯、袋子先保護眼球，避免再度碰撞導致二次傷害，加設加壓的話，恐導致眼球內的組織跑出來。