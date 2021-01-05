告別童貞迎接新年！女友嬌羞準備「套套」　他一看臉綠：你認真？

▲原PO和女友達成共識，要在跨年夜告別童貞。（圖／達志／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，和女友一起共度跨年夜，兩人達成共識，要趁著特別的節日告別童貞，女友貼心準備套套，讓他感到又驚又喜，「想不到女友如此貼心，準備得很周全」。沒想到當女友一拿出套套時，他當下直接臉綠，兩人大吵一架，還差點因此而分手。

該名男網友在「Dcard」上發文，和現任女友交往四個月，彼此都還未嘗禁果，但對性行為都保持開放性的態度，也約定好要在新年的第一天一起告別童貞。當天晚上正當他要準備衝下樓去買保險套時，女友阻止他，並嬌羞地表示「我已經有準備了」。

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▲保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

結果當女友一拿出來後，他滿心期待的心瞬間冷掉，看著女友手上拿著的套套，傻眼表示「妳認真嗎？」原來天真的女友竟然把「耳溫槍專用的耳套」當作保險套，女友還回說「蛤？這個不就是套套嗎？」兩人因此大吵一架，直到元旦都還沒有和好，原PO還補充，「最後我們也沒有發生性行為，因為現場沒有套套」。

貼文一出後，許多網友都看傻，「你女友有事先知道你的size嗎」、「如果不是創作，這根本不是認知有誤了吧，是性教育要重學了，連性知識的常識都沒有還要做」、「原PO女友是想避免耳朵懷孕吧」、「包裝下面就有中文標示了，你女友是在？」但也有不少人質疑是創作文，「看起來就一個宅男拿著耳套幻想自己有女友，可撥」。